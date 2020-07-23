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https://ria.ru/20200723/1574810349.html
Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он запечатлен на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:15
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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https://ria.ru/20200723/1574803645.html
Т.е. глава региона, чтоб хайпнуть на новости про санкции, пошел на склад Росгвардии, чтоб сделать фото? Цирк какой-то...
32
Вы забыли, что он по совместительтсву генерал-майор Росгвардии, так что был на СВОЕМ складе.
30
11
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614397_0:0:887:500_1400x0_80_0_0_e4dc4204cf17cec2fd7b793421d651aa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество

Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках

17:17 23.07.2020 (обновлено: 19:15 23.07.2020)
13291
© Фото : страница Рамзана Кадырова во ВКонтактеРамзан Кадыров с пулеметами
Рамзан Кадыров с пулеметами
© Фото : страница Рамзана Кадырова во ВКонтакте
Рамзан Кадыров с пулеметами
ГРОЗНЫЙ, 23 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он запечатлен на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции.
Ранее Госдепартамент объявил о внесении Кадырова в черный список лиц, причастных, по мнению ведомства, к нарушению прав человека. Глава Чечни ответил, что "принимает бой", и проиллюстрировал комментарий снимком с оружием.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Вчера, 16:21
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Кадыров отметил, что периодически следит, как личный состав соблюдает правила содержания пулеметов. Фотографию сделали во время одной из проверок.

"Так что не переживайте, не волнуйтесь. Оружие законное, специалисты — самые лучшие пехотинцы. Нет ни одной живой силы, которая эффективнее пехоты. Именно она — царица полей", — сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее подчеркнул, что владение оружием в России регламентируется законом и никаких проблем с легальным хранением пулеметов быть не может.
2472720559
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Чеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
Популярные комментарии
Т.е. глава региона, чтоб хайпнуть на новости про санкции, пошел на склад Росгвардии, чтоб сделать фото? Цирк какой-то...
23 июля, 17:19
АЕАрсен Енгибаров
10100120
Вы забыли, что он по совместительтсву генерал-майор Росгвардии, так что был на СВОЕМ складе.
23 июля, 17:49
Von Stirliz
2161101
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