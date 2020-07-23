https://ria.ru/20200723/1574810349.html
Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами в руках
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что два пулемета, с которыми он запечатлен на фото, принадлежат Росгвардии и хранятся согласно инструкции. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:17
2020-07-23T19:15
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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https://ria.ru/20200723/1574803645.html
Арсен Енгибаров
Т.е. глава региона, чтоб хайпнуть на новости про санкции, пошел на склад Росгвардии, чтоб сделать фото? Цирк какой-то...
32
Von Stirliz
Вы забыли, что он по совместительтсву генерал-майор Росгвардии, так что был на СВОЕМ складе.
30
11
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614397_0:0:887:500_1400x0_80_0_0_e4dc4204cf17cec2fd7b793421d651aa.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество