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Генпрокуратура ДНР завела десять дел против украинских силовиков
Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила 10 уголовных дел по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрелов... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:16
ситуация в днр и лнр
коминтерново
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
в мире
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ситуация в днр и лнр, коминтерново, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире

Генпрокуратура ДНР завела десять дел против украинских силовиков

17:16 23.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна в Горловке в Донецкой области
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна в Горловке в Донецкой области
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила 10 уголовных дел по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрелов ДНР 21 и 22 июля, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуется 10 уголовных дел, возбужденных в отношении командиров 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, 36-й отдельной бригады морской пехоты, 35-й отдельной бригады морской пехоты, а также подчиненных им по службе военнослужащих по факту совершения ими террористических актов", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
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В ведомстве отметили, что дела возбуждены по статье "теракт" после обстрелов подконтрольных ДНР Горловки, Коминтерново и Веселого 21-22 июля. Ее санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРКоминтерновоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВ мире
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