Генпрокуратура ДНР завела десять дел против украинских силовиков

"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуется 10 уголовных дел, возбужденных в отношении командиров 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, 36-й отдельной бригады морской пехоты, 35-й отдельной бригады морской пехоты, а также подчиненных им по службе военнослужащих по факту совершения ими террористических актов", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.