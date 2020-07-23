Генпрокуратура ДНР завела десять дел против украинских силовиков

ДОНЕЦК, 23 июл - РИА Новости. Генпрокуратура самопровозглашенной Донецкой народной республики возбудила 10 уголовных дел по статье "теракт" в отношении украинских силовиков после обстрелов ДНР 21 и 22 июля, сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
"Следственным управлением генеральной прокуратуры ДНР расследуется 10 уголовных дел, возбужденных в отношении командиров 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ, 36-й отдельной бригады морской пехоты, 35-й отдельной бригады морской пехоты, а также подчиненных им по службе военнослужащих по факту совершения ими террористических актов", - говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры ДНР.
В ведомстве отметили, что дела возбуждены по статье "теракт" после обстрелов подконтрольных ДНР Горловки, Коминтерново и Веселого 21-22 июля. Ее санкция предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.