В МИД отметили масштабные нарушения прав человека в США

"К сожалению, приходится констатировать, что шестидесятистраничные итоги работы комиссии не содержат и намека на анализ существующих в США проблем в правозащитной сфере", - добавила официальный представитель МИД РФ.

"Может ли Вашингтон по-прежнему претендовать на роль мирового лидера в продвижении правочеловеческой повестки дня в третьих странах? Зачем вам исследования, зачем вам доклады? Спросите нас, мы бы вам сказали коротко и ясно: такая постановка вопроса кажется нам как никогда смелой, решительной на фоне непрекращающихся в стране волнений и непрекращающихся протестов", - сказала Захарова.