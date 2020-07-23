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В МИД отметили масштабные нарушения прав человека в США
Масштабные нарушения прав человека, сохраняющиеся в США, лишают Вашингтон права выдвигать аналогичные претензии к правительствам других стран, сказала... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:57
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

В МИД отметили масштабные нарушения прав человека в США

17:16 23.07.2020 (обновлено: 18:57 23.07.2020)
347
© РИА Новости / Первый канал / Перейти в фотобанкСотрудники федеральных правоохранительных органов разгоняют протестующих у здания федерального суда в Портленде. Скриншот видео
Сотрудники федеральных правоохранительных органов разгоняют протестующих у здания федерального суда в Портленде. Скриншот видео
© РИА Новости / Первый канал
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Масштабные нарушения прав человека, сохраняющиеся в США, лишают Вашингтон права выдвигать аналогичные претензии к правительствам других стран, сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Бесцеремонное игнорирование и пренебрежение основами международного права, особенно на фоне сохраняющихся широкомасштабных системных нарушений прав человека в самих США и несоблюдении их в отношении иных стран или граждан иных стран, лишает Вашингтон морального права выдвигать какие-либо претензии к правительствам третьих стран",- заявила Захарова на брифинге, комментируя доклад комиссии по неотчуждаемым правам при госдепартаменте США.
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"К сожалению, приходится констатировать, что шестидесятистраничные итоги работы комиссии не содержат и намека на анализ существующих в США проблем в правозащитной сфере", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Она отметила, что доклад и его итоги представляют пример пропаганды американской исключительности в вопросах продвижения собственного видения концепции прав человека.
"Может ли Вашингтон по-прежнему претендовать на роль мирового лидера в продвижении правочеловеческой повестки дня в третьих странах? Зачем вам исследования, зачем вам доклады? Спросите нас, мы бы вам сказали коротко и ясно: такая постановка вопроса кажется нам как никогда смелой, решительной на фоне непрекращающихся в стране волнений и непрекращающихся протестов", - сказала Захарова.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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