В МИД отметили масштабные нарушения прав человека в США

"Бесцеремонное игнорирование и пренебрежение основами международного права, особенно на фоне сохраняющихся широкомасштабных системных нарушений прав человека в самих США и несоблюдении их в отношении иных стран или граждан иных стран, лишает Вашингтон морального права выдвигать какие-либо претензии к правительствам третьих стран",- заявила Захарова на брифинге, комментируя доклад комиссии по неотчуждаемым правам при госдепартаменте США.
"К сожалению, приходится констатировать, что шестидесятистраничные итоги работы комиссии не содержат и намека на анализ существующих в США проблем в правозащитной сфере", - добавила официальный представитель МИД РФ.
Она отметила, что доклад и его итоги представляют пример пропаганды американской исключительности в вопросах продвижения собственного видения концепции прав человека.
"Может ли Вашингтон по-прежнему претендовать на роль мирового лидера в продвижении правочеловеческой повестки дня в третьих странах? Зачем вам исследования, зачем вам доклады? Спросите нас, мы бы вам сказали коротко и ясно: такая постановка вопроса кажется нам как никогда смелой, решительной на фоне непрекращающихся в стране волнений и непрекращающихся протестов", - сказала Захарова.