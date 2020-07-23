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Шутка Путина над топ-менеджером "Газпром нефти" попала на видео
Владимир Путин пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым, соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:08
александр дюков
московский нпз
газпром нефть
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200130/1564081071.html
https://ria.ru/20200424/1570525569.html
Нам его шутки более не интересны.
172
Товарищ гарант, топ-менеджерам Газпрома и его дочек миллиард туда, миллиард сюда, вообще не вопрос. И вот как раз с этим не шутить, а разобраться бы...в свете заботы о народе и улучшенной Конституции;)
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23
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Путин главе "Газпром нефти": "Вы же не на ходу решили добавить сразу сотенку"?
Пресс-служба Кремля опубликовала видео, как президент Владимир Путин пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым. Ранее глава государства в режиме видеосвязи дал команду о запуске комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Во время своего выступления президент отметил, что в проект планируют вложить порядка 350 миллиардов рублей до 2025 года.
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александр дюков, московский нпз, газпром нефть, владимир путин, общество

Шутка Путина над топ-менеджером "Газпром нефти" попала на видео

17:13 23.07.2020 (обновлено: 18:08 23.07.2020)
19216
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Владимир Путин пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым, соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля.
Ранее глава государства в режиме видеосвязи дал команду о запуске комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Во время выступления президент отметил, что в проект планируют вложить порядка 350 миллиардов рублей до 2025 года.
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Однако позже, говоря об этих же цифрах, Дюков случайно "занизил" объем инвестиций на сто миллиардов. Глава "Газпром нефти" сразу заметил оговорку и исправился, чем привлек внимание Путина.

"Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не от того, что я сказал 350 миллиардов, решили добавить сразу сотенку, нет?" — поинтересовался президент.

Дюков подтвердил, что речь идет именно об этой сумме, в проект уже вложили 215 миллиардов рублей.
Президент РФ Владимир Путин
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811447821147
Обсудить 23
Александр ДюковМосковский НПЗГазпром нефтьВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Нам его шутки более не интересны.
23 июля, 17:17
DIDenis Inkognito
90201277
Товарищ гарант, топ-менеджерам Газпрома и его дочек миллиард туда, миллиард сюда, вообще не вопрос. И вот как раз с этим не шутить, а разобраться бы...в свете заботы о народе и улучшенной Конституции;)
23 июля, 17:33
aalnoor1953
58611233
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