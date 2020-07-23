https://ria.ru/20200723/1574810074.html
Шутка Путина над топ-менеджером "Газпром нефти" попала на видео
Владимир Путин пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым, соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:13
2020-07-23T18:08
александр дюков
московский нпз
газпром нефть
владимир путин
общество
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https://ria.ru/20200424/1570525569.html
Denis Inkognito
Нам его шутки более не интересны.
172
alnoor1953
Товарищ гарант, топ-менеджерам Газпрома и его дочек миллиард туда, миллиард сюда, вообще не вопрос. И вот как раз с этим не шутить, а разобраться бы...в свете заботы о народе и улучшенной Конституции;)
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Путин главе "Газпром нефти": "Вы же не на ходу решили добавить сразу сотенку"?
Пресс-служба Кремля опубликовала видео, как президент Владимир Путин пошутил над главой "Газпром нефти" Александром Дюковым.
Ранее глава государства в режиме видеосвязи дал команду о запуске комплекса "Евро+" на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Во время своего выступления президент отметил, что в проект планируют вложить порядка 350 миллиардов рублей до 2025 года.
2020-07-23T17:13
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр дюков, московский нпз, газпром нефть, владимир путин, общество