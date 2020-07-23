США не уведомляют консульские лица об арестах россиян, заявили в МИД

"Вместе с тем, особую тревогу по-прежнему вызывает ситуация в США. Американские власти сознательно уклоняются от возложенной на них такой двусторонней консульской конвенцией 1964 года безусловной обязанности по уведомлению российских консульских должностных лиц об аресте или задержании российского гражданина", - сказала официальный представитель МИД РФ на брифинге.