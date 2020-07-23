США не уведомляют консульские лица об арестах россиян, заявили в МИД

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Власти США уклоняются от обязанности уведомлять российские консульские лица об арестах граждан России на своей территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, большинство российских загранучреждений отмечает отсутствие всплеска жалоб российских граждан на условия содержания под стражей в текущей ситуации, в частности, на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, оказания им своевременной медицинской помощи.
"Вместе с тем, особую тревогу по-прежнему вызывает ситуация в США. Американские власти сознательно уклоняются от возложенной на них такой двусторонней консульской конвенцией 1964 года безусловной обязанности по уведомлению российских консульских должностных лиц об аресте или задержании российского гражданина", - сказала официальный представитель МИД РФ на брифинге.
Как отметила Захарова, соответствующие обращения посольства РФ в США в госдепартамент с просьбой предоставить поименный список российских граждан, находящихся под следствием либо отбывающих наказание в американских тюрьмах, традиционно остаются без ответа.