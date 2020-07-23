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США не уведомляют консульские лица об арестах россиян, заявили в МИД
Власти США уклоняются от обязанности уведомлять российские консульские лица об арестах граждан России на своей территории, заявила официальный представитель МИД РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:13
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
в мире
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, в мире

США не уведомляют консульские лица об арестах россиян, заявили в МИД

17:13 23.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Власти США уклоняются от обязанности уведомлять российские консульские лица об арестах граждан России на своей территории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, большинство российских загранучреждений отмечает отсутствие всплеска жалоб российских граждан на условия содержания под стражей в текущей ситуации, в частности, на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, оказания им своевременной медицинской помощи.
"Вместе с тем, особую тревогу по-прежнему вызывает ситуация в США. Американские власти сознательно уклоняются от возложенной на них такой двусторонней консульской конвенцией 1964 года безусловной обязанности по уведомлению российских консульских должностных лиц об аресте или задержании российского гражданина", - сказала официальный представитель МИД РФ на брифинге.
Как отметила Захарова, соответствующие обращения посольства РФ в США в госдепартамент с просьбой предоставить поименный список российских граждан, находящихся под следствием либо отбывающих наказание в американских тюрьмах, традиционно остаются без ответа.
Здание Министерства иностранных дел РФ
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАВ мире
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