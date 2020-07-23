В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 22,1 тысячи

КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 307, до 22105, всего с начала пандемии умерли 719 человек, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 21798 зарегистрированных случаях коронавируса, 7012 из которых стали летальными.
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 307 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 22105. Всего 17174 человека были вылечены, а 719 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.