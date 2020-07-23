Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574809792.html
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 22,1 тысячи
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 307, до 22105, всего с начала пандемии умерли 719 человек, сообщила в четверг... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
молдавия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_d2a0ff8d5ed0e5cde1e47d508a96d511.jpg
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_19:0:981:541_1400x0_80_0_0_d2a0ff8d5ed0e5cde1e47d508a96d511.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_140:0:861:541_1400x0_80_0_0_efaf0a4166f1863955d51050cb5c0661.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569260835_230:0:771:541_1400x0_80_0_0_22be592c4e0924190565c3aae4d25a77.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, молдавия, в мире

В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 22,1 тысячи

17:10 23.07.2020
137
© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 23 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Молдавии за сутки выросло на 307, до 22105, всего с начала пандемии умерли 719 человек, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Ранее власти Молдавии сообщили о 21798 зарегистрированных случаях коронавируса, 7012 из которых стали летальными.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
"Сегодня в Молдавии было зарегистрировано 307 новых случаев инфицирования коронавирусом, общее число людей, у которых диагностирован коронавирус достигло 22105. Всего 17174 человека были вылечены, а 719 скончались из-за COVID-19", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте минздрава.
В Молдавии до 31 июля действует режим ЧП в области здравоохранения, запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже свыше 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗМолдавияВ мире
Рекомендуем
Пробирка с лекарственным препаратом
МИД ответил на обвинения в кибератаках на разработки вакцины от COVID-19
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Эксперты BEA завершили анализ самописцев сбитого под Тегераном самолета
Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Республике Индия Николай Кудашев
Посол России в Индии заявил о возросшей актуальности БРИКС
Здание Министерства иностранных дел РФ
Иностранцы смогут оформить визу в Россию без уплаты консульского сбора
Здание Министерства иностранных дел РФ
США не уведомляют консульские лица об арестах россиян, заявили в МИД
Виктор Бабарико
Верховный суд отказал Бабарико в возбуждении дела по жалобам на ЦИК
Сотрудники федеральных правоохранительных органов разгоняют протестующих у здания федерального суда в Портленде. Скриншот видео
В МИД отметили масштабные нарушения прав человека в США
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД раскритиковали деятельность "Белых касок"
Санна Марин, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Финская оппозиция требует созыва парламента после саммита ЕС
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД: США пытаются пытаются нивелировать итоги саммита Россия-Африка
Осколки снарядов, которыми украинскими силовиками была обстреляна в Горловке в Донецкой области
Генпрокуратура ДНР завела десять дел против украинских силовиков
Здание Министерства иностранных дел
В МИД оценили урегулирование конфликта в ЦАР
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила итоги сессии СПЧ ООН
Автомобиль полиции в Киеве
В Киеве не нашли взрывчатку в отделении Приватбанка
Санкт-Петербург
В Петербурге отметили снижение темпов распространения коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния