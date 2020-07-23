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МИД ответил на обвинения в кибератаках на разработки вакцины от COVID-19
Москва отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам в отношении разработок вакцины от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:24
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
москва
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, в мире

МИД ответил на обвинения в кибератаках на разработки вакцины от COVID-19

17:10 23.07.2020 (обновлено: 17:24 23.07.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПробирка с лекарственным препаратом
Пробирка с лекарственным препаратом
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Пробирка с лекарственным препаратом. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва отвергает обвинения в причастности к хакерским атакам в отношении разработок вакцины от коронавируса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы решительно отвергаем очередной абсурдный медийный вброс наших англосаксонских друзей – в первую очередь, США, во вторую – Канады и Британии – относительно якобы имевшей место хакерской атаки с целью получения западных разработок вакцины от коронавируса", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
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Она подчеркнула, что эти обвинения "не имеют никакого отношения" к российским государственным структурам.
"Никогда этого не было и быть не может в реальности. Мы давно успешно взаимодействуем по животрепещущей для всего человечества проблематике со многими странами мира, включая, кстати, и упомянутые", - напомнила официальный представитель российского МИД.
"Пытаться играть на столь чувствительной теме просто недостойно и кощунственно. Совершенно непонятно, зачем вновь раскручивается антироссийская истерика вокруг всем уже надоевшего хакерского сюжета – это просто нелепо, это очередная русофобская атака", - отметила она.
Разработка вакцины от коронавируса
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В минувший четверг Национальный центр кибербезопасности Великобритании сообщил, что работает с США и Канадой над выявлением хакерских атак, затрагивающих фармацевтические компании и ученых, в нескольких странах. По мнению центра, связанные с РФ хакеры пытались похитить в трех странах данные о разработке вакцины от COVID-19.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отверг обвинения, заявив, что Россия не имеет к этой ситуации никакого отношения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)МоскваВ мире
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