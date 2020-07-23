Иностранцы смогут оформить визу в Россию без уплаты консульского сбора

"Еще одна тема, которая интересует многих - речь идет об оформлении визы после снятия ограничений на въезд в Россию... В настоящее время выдача виз в российских консульских учреждениях временно приостановлена, как вы знаете, на основании распоряжения правительства нашей страны от 16 марта 2020 года. После возобновления работы загранучреждений на визовом направлении иностранным гражданам будет предоставлена возможность оформить визы без взимания консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов", - сказала Захарова на брифинге в четверг.