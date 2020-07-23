В Пензенской области запустят элеватор за 600 миллионов рублей

"Планируем в этом году собрать хороший урожай, надеюсь, что погодные условия позволят это сделать… За пять последних лет мы дополнительно ввели в севооборот свыше 200 тысяч га земли по Пензенской области. Урожайность в этом году, я думаю, в среднем 30-35 центнеров с гектара должна быть", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.