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Пензенская область
Пензенская область
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В Пензенской области запустят элеватор за 600 миллионов рублей
Компания "Союзагро" (входит в один из крупнейших российских агрохолдингов "Продимекс") в сентябре планирует ввести в эксплуатацию элеватор мощностью 60 тысяч... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:05
пензенская область
иван белозерцев
пензенская область
экономика
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РИА Новости
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иван белозерцев, пензенская область, экономика

В Пензенской области запустят элеватор за 600 миллионов рублей

17:05 23.07.2020
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© РИА Новости / А. Соломонов / Перейти в фотобанкЭлеватор
Элеватор
© РИА Новости / А. Соломонов
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Элеватор. Архивное фото
ПЕНЗА, 23 июл - РИА Новости. Компания "Союзагро" (входит в один из крупнейших российских агрохолдингов "Продимекс") в сентябре планирует ввести в эксплуатацию элеватор мощностью 60 тысяч тонн в Земетчинском районе Пензенской области, объем инвестиций превысит 600 миллионов рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Возведение агропромышленного предприятия было начато в июне 2019 года инвестором ООО "СоюзАгро". Объем инвестиций - свыше 600 миллионов рублей… При запуске данного объекта планируется в текущем году создать 53 новых рабочих места. Мощность элеватора - 60 тысяч тонн, в планах довести до 80 тысяч тонн... Сдать агропромышленный объект в эксплуатацию намечено к 1 сентября этого года", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что на элеваторе установлены емкости для хранения зерна, ведется монтаж зерносушилки, весового хозяйства, хозяйственных построек, подъездных автомобильных и железнодорожных путей, в рабочей башне смонтировано зерноочистительное оборудование производительностью 200 тонн в час, сушильный комплекс состоит из шести оперативных силосов вместимостью 600 тонн каждый. Зерно на новом элеваторе будут взвешивать с помощью весов грузоподъемностью 100 тонн и длиной платформы 24 метра.
Губернатор Иван Белозерцев в четверг, посещая Земетчинский район, осмотрел площадку строительства элеватора и подчеркнул важность этого объекта для Земетчинского района и соседних с ним муниципальных образований.
"Планируем в этом году собрать хороший урожай, надеюсь, что погодные условия позволят это сделать… За пять последних лет мы дополнительно ввели в севооборот свыше 200 тысяч га земли по Пензенской области. Урожайность в этом году, я думаю, в среднем 30-35 центнеров с гектара должна быть", - цитирует слова Белозерцева пресс-служба.
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Глава региона отметил, что в Пензенской области, где активно наращиваются объемы производства зерна, на данный момент есть потребность в новых элеваторах, поэтому объект в Земетчино, безусловно, будет востребован.
Группа компаний "Продимекс" создана в 1992 году, она покрывает более 25% российского рынка сахара. В ее структуру входят 16 сахарных заводов в России, земельный банк холдинга превышает 800 тысяч гектаров в Воронежской, Белгородской, Курской, Тамбовской и Пензенской областях, Краснодарском и Ставропольском краях и Башкирии.
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Пензенская областьИван БелозерцевПензенская областьЭкономика
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