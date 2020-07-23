Финская оппозиция требует созыва парламента после саммита ЕС

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия "Истинные финны" в Финляндии требует, чтобы парламент прервал свои каникулы для обсуждения действий премьер-министра Санны Марин в ходе саммита ЕС, где был согласован пакет мер по восстановлению европейской экономики в связи с пандемией коронавируса, сообщает государственная телерадиовещательная компания YLE.
Сообщается, что фракция партии провела в четверг внеочередное заседание. Лидер фракции Вилле Тавио заявил, что Марин превысила свои полномочия и нарушила конституцию, одобряя пакет мер по восстановлению европейской экономики. По словам Тавио, парламент должен прервать свои каникулы, чтобы обсудить действия премьера.
Отмечается, что Марин в ответ на заявление Тавио сообщила, что утверждения о нарушении конституции являются "чрезмерными" и потребовала уточнений от "Истинных финнов".
Ранее сообщалось, что 13 человек подали жалобу канцлеру юстиции Финляндии на действия Марин во время недавнего саммита ЕС, где был согласован пакет мер по восстановлению европейской экономики в связи с пандемией коронавируса. Авторы большинства обращений считают, что премьер страны действовала вразрез с позицией конституционного комитета парламента, когда одобрила взятие новых кредитов в рамках пакета мер по восстановлению экономики ЕС.
В минувший вторник рано утром в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры ЕС договорились о создании фонда восстановления, в который планируется привлечь 750 миллиардов евро на финансовых рынках от имени Евросоюза. Средства планируется направить на восстановление наиболее пострадавших секторов экономики. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов - как займы. В итоге под давлением "бережливой четверки" (Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия) конфигурация фонда изменилась: 390 миллиардов евро - субсидии, 360 миллиардов - займы. Европейские лидеры по итогам саммита также достигли соглашения об общем финансовом плане на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро.