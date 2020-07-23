Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574808935.html
Финская оппозиция требует созыва парламента после саммита ЕС
Оппозиционная партия "Истинные финны" в Финляндии требует, чтобы парламент прервал свои каникулы для обсуждения действий премьер-министра Санны Марин в ходе... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:03
санна марин
еврокомиссия
евросоюз
финляндия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156237/49/1562374969_0:77:3370:1973_1400x0_80_0_0_eed409ed829724a7a7729530b02a7de5.jpg
https://ria.ru/20200723/1574786718.html
https://ria.ru/20200723/1574799919.html
финляндия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156237/49/1562374969_0:77:3370:1973_1400x0_80_0_0_eed409ed829724a7a7729530b02a7de5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156237/49/1562374969_320:0:3051:2048_1400x0_80_0_0_615786842adb588ca047eb13dde29dc1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156237/49/1562374969_661:0:2709:2048_1400x0_80_0_0_7596c2050375871422851c17cab8d5b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
санна марин, еврокомиссия, евросоюз, финляндия, в мире

Финская оппозиция требует созыва парламента после саммита ЕС

17:03 23.07.2020
580
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСанна Марин, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Санна Марин, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия "Истинные финны" в Финляндии требует, чтобы парламент прервал свои каникулы для обсуждения действий премьер-министра Санны Марин в ходе саммита ЕС, где был согласован пакет мер по восстановлению европейской экономики в связи с пандемией коронавируса, сообщает государственная телерадиовещательная компания YLE.
Сообщается, что фракция партии провела в четверг внеочередное заседание. Лидер фракции Вилле Тавио заявил, что Марин превысила свои полномочия и нарушила конституцию, одобряя пакет мер по восстановлению европейской экономики. По словам Тавио, парламент должен прервать свои каникулы, чтобы обсудить действия премьера.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Вчера, 13:19
СМИ: после саммита ЕС на премьера Финляндии пожаловались 13 человек
Отмечается, что Марин в ответ на заявление Тавио сообщила, что утверждения о нарушении конституции являются "чрезмерными" и потребовала уточнений от "Истинных финнов".
Ранее сообщалось, что 13 человек подали жалобу канцлеру юстиции Финляндии на действия Марин во время недавнего саммита ЕС, где был согласован пакет мер по восстановлению европейской экономики в связи с пандемией коронавируса. Авторы большинства обращений считают, что премьер страны действовала вразрез с позицией конституционного комитета парламента, когда одобрила взятие новых кредитов в рамках пакета мер по восстановлению экономики ЕС.
Глава Европейского совета Шарль Мишель на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Вчера, 15:44
Глава Евросовета отругал парламентариев, критикующих итоги саммита ЕС
В минувший вторник рано утром в Брюсселе завершился саммит лидеров ЕС, который длился с пятницы. Лидеры ЕС договорились о создании фонда восстановления, в который планируется привлечь 750 миллиардов евро на финансовых рынках от имени Евросоюза. Средства планируется направить на восстановление наиболее пострадавших секторов экономики. Еврокомиссия предлагала 500 миллиардов из фонда реализовать как субсидии, 250 миллиардов - как займы. В итоге под давлением "бережливой четверки" (Нидерланды, Дания, Швеция и Австрия) конфигурация фонда изменилась: 390 миллиардов евро - субсидии, 360 миллиардов - займы. Европейские лидеры по итогам саммита также достигли соглашения об общем финансовом плане на 2021-2027 годы в размере 1,074 триллиона евро.
562000
Обсудить 0
Санна МаринЕврокомиссияЕвросоюзФинляндияВ мире
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова оценила итоги сессии СПЧ ООН
Виктор Бабарико
Верховный суд отказал Бабарико в возбуждении дела по жалобам на ЦИК
Предвыборная агитация в Минске
МИД обвинил ЕС во вмешательстве в дела Белоруссии
Здание Министерства иностранных дел РФ
Иностранцы смогут оформить визу в Россию без уплаты консульского сбора
Пробирка с лекарственным препаратом
МИД ответил на обвинения в кибератаках на разработки вакцины от COVID-19
Здание Министерства иностранных дел РФ
США не уведомляют консульские лица об арестах россиян, заявили в МИД
Актер Михаил Ефремов
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
Сотрудники федеральных правоохранительных органов разгоняют протестующих у здания федерального суда в Портленде. Скриншот видео
В МИД отметили масштабные нарушения прав человека в США
Сотрудники полиции у здания федерального суда в Портленде во время протестов
Госдеп прокомментировал нападение полиции на журналистов Первого канала
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Шведские эксперты раскритиковали тестирование на антитела к COVID-19
Скала Ершик и мыс Ван-дер-Линд острова Уруп
МИД ответил на новые претензии Токио из-за Курил
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
МИД: США пытаются пытаются нивелировать итоги саммита Россия-Африка
Магазин компании Huawei в Пекине
Захарова прокомментировала меры США против Huawei
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила отношения России с Литвой
Задержанный в Луцке террорист
Переговорщик американского спецназа оценил ситуацию с луцким террористом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния