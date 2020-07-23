Финская оппозиция требует созыва парламента после саммита ЕС

Санна Марин, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Оппозиционная партия "Истинные финны" в Оппозиционная партия "Истинные финны" в Финляндии требует, чтобы парламент прервал свои каникулы для обсуждения действий премьер-министра Санны Марин в ходе саммита ЕС, где был согласован пакет мер по восстановлению европейской экономики в связи с пандемией коронавируса, сообщает государственная телерадиовещательная компания YLE

Сообщается, что фракция партии провела в четверг внеочередное заседание. Лидер фракции Вилле Тавио заявил, что Марин превысила свои полномочия и нарушила конституцию, одобряя пакет мер по восстановлению европейской экономики. По словам Тавио, парламент должен прервать свои каникулы, чтобы обсудить действия премьера.

Отмечается, что Марин в ответ на заявление Тавио сообщила, что утверждения о нарушении конституции являются "чрезмерными" и потребовала уточнений от "Истинных финнов".

Ранее сообщалось, что 13 человек подали жалобу канцлеру юстиции Финляндии на действия Марин во время недавнего саммита ЕС, где был согласован пакет мер по восстановлению европейской экономики в связи с пандемией коронавируса. Авторы большинства обращений считают, что премьер страны действовала вразрез с позицией конституционного комитета парламента, когда одобрила взятие новых кредитов в рамках пакета мер по восстановлению экономики ЕС.