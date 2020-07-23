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Верховный суд отказал Бабарико в возбуждении дела по жалобам на ЦИК
Верховный суд Белоруссии не стал возбуждать гражданское дело по жалобам экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, выдвинувшего свою кандидатуру на выборах... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:02
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виктор бабарико, белоруссия, в мире

Верховный суд отказал Бабарико в возбуждении дела по жалобам на ЦИК

17:02 23.07.2020
156
© Sputnik / Сергей ПушкинВиктор Бабарико
Виктор Бабарико
© Sputnik / Сергей Пушкин
Виктор Бабарико. Архивное фото
МИНСК, 23 июл – РИА Новости. Верховный суд Белоруссии не стал возбуждать гражданское дело по жалобам экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, выдвинувшего свою кандидатуру на выборах президента страны, на решение ЦИК о нерегистрации его кандидатом, говорится в опубликованном на сайте суда в четверг определении.
"Отказать в возбуждении гражданского дела по жалобам Бабарико Виктора Дмитриевича на постановление Центральной комиссии… об отказе в регистрации кандидатом в президенты Республики Беларусь. Определение вступает в законную силу немедленно и обжалованию в апелляционном порядке не подлежит", - говорится в документе.
Там поясняется, что в соответствии с законодательством лицо, выдвинутое кандидатом в президенты, может обжаловать решение ЦИК об отказе в регистрации кандидатом в трехдневный срок со дня принятия решения. "Этот срок является пресекательным и восстановлению не подлежит…. Жалобы Бабарико на постановление Центральной комиссии от 14 июля 2020 года подписаны заявителем 17 июля 2020 года и в тот же день направлены в Верховный суд, что свидетельствует о пропуске Бабарико определенного избирательным кодексом срока", - отмечается в определении суда.
Очередь у здания ЦИК Белоруссии в Минске
16 июля, 16:00
Штабы Тихановской, Бабарико и Цепкало заявили об объединении усилий
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