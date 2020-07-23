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Захарова оценила итоги сессии СПЧ ООН
Очередная, 44-я сессия Совета по правам человека ООН продемонстрировала неспособность стран Запада проявить солидарность и подняться над конъюнктурными... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:21
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Захарова оценила итоги сессии СПЧ ООН

17:02 23.07.2020 (обновлено: 17:21 23.07.2020)
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга . Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Очередная, 44-я сессия Совета по правам человека ООН продемонстрировала неспособность стран Запада проявить солидарность и подняться над конъюнктурными устремлениями перед лицом глобальной грозы пандемии коронавируса, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Мы вынуждены констатировать, что сессия также продемонстрировала неспособность западных стран, развитых экономик перед лицом таких глобальных вызовов, каким стал COVID-19, подняться над своими конъюнктурными устремлениями и проявить солидарность, избрав вместо этого путь конфронтации", - сказала Захарова на еженедельном брифинге.
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По ее словам, результатом этих настроений стала "крайняя политизированность и эмоциональный характер дискуссий вокруг ситуации на Филиппинах, в Венесуэле, Белоруссии, Мьянме, Никарагуа и Бурунди". "Совет вновь проштамповал резолюции по ситуации с правами человека в Сирии, Эритрее, которые давно уже ушли в отрыв от реального положения дел на местах", - отметила российский дипломат.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 14,7 миллиона случаев заражения, свыше 612 тысяч человек скончались.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Совет по правам человека ООН (СПЧ ООН)ООНВ мире
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