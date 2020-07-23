Захарова оценила итоги сессии СПЧ ООН

"Мы вынуждены констатировать, что сессия также продемонстрировала неспособность западных стран, развитых экономик перед лицом таких глобальных вызовов, каким стал COVID-19, подняться над своими конъюнктурными устремлениями и проявить солидарность, избрав вместо этого путь конфронтации", - сказала Захарова на еженедельном брифинге.