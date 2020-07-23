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МИД обвинил ЕС во вмешательстве в дела Белоруссии
Брюссель, инициируя резолюцию по ситуации с правами человека в Белоруссии в преддверии предстоящих там президентских выборов, демонстрирует вмешательство во... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:07
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353
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мария захарова, александр лукашенко, россия, спч оон, евросоюз, белоруссия, оон, в мире

МИД обвинил ЕС во вмешательстве в дела Белоруссии

16:58 23.07.2020 (обновлено: 17:07 23.07.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПредвыборная агитация в Минске
Предвыборная агитация в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Брюссель, инициируя резолюцию по ситуации с правами человека в Белоруссии в преддверии предстоящих там президентских выборов, демонстрирует вмешательство во внутренние дела этой страны, Россия считает такой подход недопустимым, заявила в четверг официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
"Хотели бы отдельно остановиться на принятии Советом по правам человека ООН с подачи Брюсселя резолюции о ситуации с правами человека в Белоруссии в преддверии предстоящих 9 августа выборов президента страны. На фоне непрекращающегося потока обвинений со стороны Запада о якобы "российском следе" в выборах - как всегда бездоказательных - вызывает недоумение то, что как должное воспринимается собственное реальное, а не мнимое вмешательство в дела другого государства посредством инициирования таких решений Совета", - сказала Захарова на еженедельном брифинге.
"Мы считаем такой подход недопустимым", - подчеркнула российский дипломат.
В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок. Избирательная кампания сопровождается задержаниями оппозиционных политиков и активистов, а также несанкционированными акциями протеста.
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
7 июля, 14:16
Президентская гонка в Белоруссии: кто дойдет до финала?
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Мария ЗахароваАлександр ЛукашенкоРоссияСПЧ ООНЕвросоюзБелоруссияООНВ мире
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