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В ВОЗ оценили эффективность ультрафиолетового излучения в борьбе с COVID
Ультрафиолетовое излучение может вызвать раздражение кожи и повредить глаза, лучше мыть руки с мылом, чтобы избавиться от COVID-19, заявил РИА Новости... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тарик язаревич, открытия - риа наука, италия

В ВОЗ оценили эффективность ультрафиолетового излучения в борьбе с COVID

16:56 23.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУльтрафиолетовые лампы в метро
Ультрафиолетовые лампы в метро
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Ультрафиолетовые лампы в метро. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 23 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Ультрафиолетовое излучение может вызвать раздражение кожи и повредить глаза, лучше мыть руки с мылом, чтобы избавиться от COVID-19, заявил РИА Новости официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич.
"Ультрафиолетовое излучение может вызвать раздражение кожи и повредить глаза. Очищение рук спиртовым раствором или мытье рук с мылом - наиболее эффективные способы уничтожения вируса", - сказал он.
По мнению ВОЗ, ультрафиолетовые лампы не должны быть использованы для дезинфекции рук или других частей тела.
Ранее иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил РИА Новости, что ультрафиолетовое излучение солнечного спектра быстро и эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может активно использоваться в борьбе с COVID-19. Исследование проводилось иммунологами Миланского госуниверситета совместно со специалистами Национального института астрофизики Италии.
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