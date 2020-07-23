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Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества со вкладами
Телефонные мошенники пытаются реализовать в России новую схему: предупреждают россиян о том, что их вклады в опасности, и предлагают перевести средства на якобы РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:55
артем сычев
центральный банк рф (цб рф)
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155690/64/1556906439_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_296b04a4c164fd71c64f485a054a3bb0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
артем сычев, центральный банк рф (цб рф), общество

Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества со вкладами

16:55 23.07.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЦентральный банк РФ
Центральный банк РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Центральный банк РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Телефонные мошенники пытаются реализовать в России новую схему: предупреждают россиян о том, что их вклады в опасности, и предлагают перевести средства на якобы безопасный счет, рассказал первый замглавы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.
"Новая схема, которую пытаются сейчас реализовать, - деньги на депозите у вас лежат, им грозит опасность, знают ваши реквизиты, поэтому срочно их надо перевести на безопасный счет", - сказал он, выступая на "Дальневосточном МедиаСаммите".
Сычев предупредил, что злоумышленники всегда пытаются мотивировать свою жертву "прямо здесь и сейчас", чтобы она не смогла опомниться. "Это очень важный момент, который можно отловить, когда против вас работают злоумышленники. Если на вас начинают давить, если вам предлагают прямо здесь и сейчас принять решение, это один из явных признаков мошенничества", - объяснил замглавы департамента ЦБ.
Ранее в четверг он сообщил, что мошенники в настоящее время в первую очередь направляют свое внимание на россиян в возрасте от 25 до 45 лет, а не на пожилых граждан. При этом многие данные о своих жертвах злоумышленники берут из социальных сетей.
Здание Центрального банка России
13 июля, 03:14
ЦБ рассказал о новой схеме мошенничества через рекламу
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Артем СычевЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Общество
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