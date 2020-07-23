Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества со вкладами

"Новая схема, которую пытаются сейчас реализовать, - деньги на депозите у вас лежат, им грозит опасность, знают ваши реквизиты, поэтому срочно их надо перевести на безопасный счет", - сказал он, выступая на "Дальневосточном МедиаСаммите".

Ранее в четверг он сообщил, что мошенники в настоящее время в первую очередь направляют свое внимание на россиян в возрасте от 25 до 45 лет, а не на пожилых граждан. При этом многие данные о своих жертвах злоумышленники берут из социальных сетей.