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Зеленский прибыл на КПП "Станица Луганская" в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский с делегацией прибыл на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:54
ситуация в днр и лнр
донбасс
владимир зеленский
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский прибыл на КПП "Станица Луганская" в Донбассе

16:52 23.07.2020 (обновлено: 16:54 23.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская"
Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта Станица Луганская
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ЛНР в районе пропускного пункта "Станица Луганская". Архивное фото
ЛУГАНСК, 23 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский с делегацией прибыл на КПП "Станица Луганская" в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
Президента сопровождают в числе прочих журналисты, представители Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня. Не исключено, что с Зеленским на КПП к линии соприкосновения прибыла президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.
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По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ.
В Донецкой области работают четыре пункта пропуска. В ЛНР действует только пешеходный КПП "Станица Луганская". Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
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