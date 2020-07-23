https://ria.ru/20200723/1574807407.html
В Москве отметили снижение количества ДТП
Количество ДТП в Москве за полгода снизилось на 20% по сравнению с 2019 годом, число аварий с летальным исходом - на 16%, сообщил РИА Новости заммэра столицы по РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:51
2020-07-23T16:51
максим ликсутов
москва
общество
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https://ria.ru/20200723/1574807150.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим ликсутов , москва, общество
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Количество ДТП в Москве
за полгода снизилось на 20% по сравнению с 2019 годом, число аварий с летальным исходом - на 16%, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов
.
"Количество ДТП на дорогах Москвы за полгода сократилось на 20%, при этом число аварий с летальным исходом снизилось на 16%, с пострадавшими – на 22%. За каждой цифрой стоят реальные жизни. В период пандемии количество машин резко сократилось, но скорости были значительно выше и аварии - серьезней. Сейчас же число автомобилей на дорогах Москвы больше, чем в прошлом году, и это также сказывается на аварийности", - рассказал Ликсутов.
Снижать аварийность на дорогах удается благодаря слаженным действиям транспортного комплекса Москвы и ГИБДД, заявил он.
"Темпы снижения смертности в ДТП в Москве в 2,6 раза выше показателей по Центральному федеральному округу и России в целом: в Москве 16%, в ЦФО и РФ – 6%. Это результат нашей совместной работы", - добавил Ликсутов.
За полгода в Москве построено и реконструировано 63 светофора, организовано 26 пешеходных переходов, на 12 участках была изменена схема дорожного движения, на шести участках снижен скоростной режим.