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В Москве отметили снижение количества ДТП
Количество ДТП в Москве за полгода снизилось на 20% по сравнению с 2019 годом, число аварий с летальным исходом - на 16%, сообщил РИА Новости заммэра столицы по РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:51
максим ликсутов
москва
общество
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максим ликсутов , москва, общество

В Москве отметили снижение количества ДТП

16:51 23.07.2020
35
© РИА Новости / Евгений ОдиноковМосква
Москва
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Количество ДТП в Москве за полгода снизилось на 20% по сравнению с 2019 годом, число аварий с летальным исходом - на 16%, сообщил РИА Новости заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Количество ДТП на дорогах Москвы за полгода сократилось на 20%, при этом число аварий с летальным исходом снизилось на 16%, с пострадавшими – на 22%. За каждой цифрой стоят реальные жизни. В период пандемии количество машин резко сократилось, но скорости были значительно выше и аварии - серьезней. Сейчас же число автомобилей на дорогах Москвы больше, чем в прошлом году, и это также сказывается на аварийности", - рассказал Ликсутов.
Снижать аварийность на дорогах удается благодаря слаженным действиям транспортного комплекса Москвы и ГИБДД, заявил он.
"Темпы снижения смертности в ДТП в Москве в 2,6 раза выше показателей по Центральному федеральному округу и России в целом: в Москве 16%, в ЦФО и РФ – 6%. Это результат нашей совместной работы", - добавил Ликсутов.
За полгода в Москве построено и реконструировано 63 светофора, организовано 26 пешеходных переходов, на 12 участках была изменена схема дорожного движения, на шести участках снижен скоростной режим.
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