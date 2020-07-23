В Москве отметили снижение количества ДТП

"Количество ДТП на дорогах Москвы за полгода сократилось на 20%, при этом число аварий с летальным исходом снизилось на 16%, с пострадавшими – на 22%. За каждой цифрой стоят реальные жизни. В период пандемии количество машин резко сократилось, но скорости были значительно выше и аварии - серьезней. Сейчас же число автомобилей на дорогах Москвы больше, чем в прошлом году, и это также сказывается на аварийности", - рассказал Ликсутов.