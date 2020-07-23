Москва становится экологически чище, заявил Собянин

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Каждый год Каждый год Москва становится экологически чище, этот тренд сохранится в ближайшие годы, заявил мэр столицы Сергей Собянин

"В целом ситуация с воздухом, водой, почвами за последние годы улучшилась, в разы меньше стало вредных выбросов. Это, конечно, комплексный вопрос, это не связано ни с пандемией, ни с какими-то разовыми мероприятиями... Каждый год Москва становится экологически чище. Я уверен, этот тренд сохранится и в ближайшие годы, даже после пандемии", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Собянин отметил, что важно предъявлять жесткие требования к охране природы в столице, чтобы соблюдался соответствующий уход, чтобы ученые смотрели за соблюдением экологических требований к определенным территориям. Кроме того, нужно организовывать детские, спортивные площадки, пешеходные экологические тропы, добавил мэр Москвы.