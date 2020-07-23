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Москва становится экологически чище, заявил Собянин
Каждый год Москва становится экологически чище, этот тренд сохранится в ближайшие годы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:48
сергей собянин
москва
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
сергей собянин, москва, общество

Москва становится экологически чище, заявил Собянин

16:48 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Каждый год Москва становится экологически чище, этот тренд сохранится в ближайшие годы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
"В целом ситуация с воздухом, водой, почвами за последние годы улучшилась, в разы меньше стало вредных выбросов. Это, конечно, комплексный вопрос, это не связано ни с пандемией, ни с какими-то разовыми мероприятиями... Каждый год Москва становится экологически чище. Я уверен, этот тренд сохранится и в ближайшие годы, даже после пандемии", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
Собянин отметил, что важно предъявлять жесткие требования к охране природы в столице, чтобы соблюдался соответствующий уход, чтобы ученые смотрели за соблюдением экологических требований к определенным территориям. Кроме того, нужно организовывать детские, спортивные площадки, пешеходные экологические тропы, добавил мэр Москвы.
"Если ты не сделаешь, люди сами это сделают. Это превратится в неорганизованные места для жарения шашлыков и проведения пикников. Этого, конечно, лучше не допускать. Если делать пикниковые точки, они тоже должны быть обустроены, за ними тоже должен быть контроль", - заключил Собянин.
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