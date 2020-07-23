СК арестовал подозреваемого в насилии над женщинами в Южном Бутово

О его задержании сообщалось во вторник. Отмечалось, что с 3 июля, преимущественно вечером, в Южном Бутово он нападал на женщин и совершал насильственные действия сексуального характера. Причастность задержанного к преступлениям подтверждается материалами уголовного дела, а также допросами свидетелей, потерпевших и проведёнными опознаниями нападавшего, подчеркивали в СК. Пока в деле семь пострадавших.