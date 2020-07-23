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СК арестовал подозреваемого в насилии над женщинами в Южном Бутово
Суд Москвы арестовал мужчину, подозреваемого в насилии над женщинами в Южном Бутово, в СИЗО он симулировал психическое расстройство, сообщила журналистам... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:48
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

СК арестовал подозреваемого в насилии над женщинами в Южном Бутово

16:48 23.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Суд Москвы арестовал мужчину, подозреваемого в насилии над женщинами в Южном Бутово, в СИЗО он симулировал психическое расстройство, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
О его задержании сообщалось во вторник. Отмечалось, что с 3 июля, преимущественно вечером, в Южном Бутово он нападал на женщин и совершал насильственные действия сексуального характера. Причастность задержанного к преступлениям подтверждается материалами уголовного дела, а также допросами свидетелей, потерпевших и проведёнными опознаниями нападавшего, подчеркивали в СК. Пока в деле семь пострадавших.
Полиция
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Избрание меры пресечения мужчине было перенесено из-за ухудшения его психического здоровья. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант дела ночью начал биться головой об стену, его увезли в психиатрическую больницу.
"Находясь в изоляторе временного содержания, мужчина симулировал психическое расстройство и был доставлен в одну из столичных больниц. Однако врачи не подтвердили ухудшение состояния здоровья подозреваемого, в связи с чем сегодня по ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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