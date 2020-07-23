СК арестовал подозреваемого в насилии над женщинами в Южном Бутово

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Суд Москвы арестовал мужчину, подозреваемого в насилии над женщинами в Южном Бутово, в СИЗО он симулировал психическое расстройство, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова.
О его задержании сообщалось во вторник. Отмечалось, что с 3 июля, преимущественно вечером, в Южном Бутово он нападал на женщин и совершал насильственные действия сексуального характера. Причастность задержанного к преступлениям подтверждается материалами уголовного дела, а также допросами свидетелей, потерпевших и проведёнными опознаниями нападавшего, подчеркивали в СК. Пока в деле семь пострадавших.
Избрание меры пресечения мужчине было перенесено из-за ухудшения его психического здоровья. Как сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах, фигурант дела ночью начал биться головой об стену, его увезли в психиатрическую больницу.
"Находясь в изоляторе временного содержания, мужчина симулировал психическое расстройство и был доставлен в одну из столичных больниц. Однако врачи не подтвердили ухудшение состояния здоровья подозреваемого, в связи с чем сегодня по ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова.