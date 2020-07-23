В Югре опровергли данные об испытании вакцины от COVID-19 на чиновниках

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июл - РИА Новости. Сведения о том, что первую партию вакцины от COVID-19 в Сведения о том, что первую партию вакцины от COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе испытают на чиновниках, не соответствует действительности, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее интернет-издание "КП-Югра", не ссылаясь на источники, сообщило, что осенью в округе якобы состоится вакцинация против коронавируса, и первыми, кто проверит на себе новый препарат, будут "высокопоставленные чиновники региона". Таким образом, объясняет издание, власти "хотят снять риски при дальнейшей иммунизации населения". По данным СМИ, партия лекарства поступит в Югру в ограниченном количестве, рассчитанном на 150 человек.

Материал уже удален с сайта издания, однако его копия хранится в качестве кэшированной страницы, ее можно найти в Google, заголовок индексируется поисковой системой. Кроме того, эту информацию распространяют в соцсетях.

"Данные сообщения являются фейком и не соответствуют действительности", - подчеркнули в оперативном штабе.

В свою очередь в региональном департаменте здравоохранения добавили, что информации о том, когда вакцина поступит в регионы, пока нет.

В Югре коронавирус лабораторно подтвержден у 14,9 тысячи человек, выздоровели 10 тысяч человек, скончались 115 пациентов с COVID-19. Автономный округ в среду последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом, при этом губернатор Югры Наталья Комарова продлила действие режима обязательной самоизоляции до 9 августа включительно.