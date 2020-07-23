https://ria.ru/20200723/1574806914.html
В Югре опровергли данные об испытании вакцины от COVID-19 на чиновниках
Сведения о том, что первую партию вакцины от COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе испытают на чиновниках, не соответствует действительности, сообщает... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:47
2020-07-23T16:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
наталья комарова
общество
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155027/01/1550270161_0:0:2964:1667_1400x0_80_0_0_fd4ae604be8304f98e347f157d008578.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июл - РИА Новости.
Сведения о том, что первую партию вакцины от COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе
испытают на чиновниках, не соответствует действительности, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее интернет-издание "КП-Югра", не ссылаясь на источники, сообщило, что осенью в округе якобы состоится вакцинация против коронавируса, и первыми, кто проверит на себе новый препарат, будут "высокопоставленные чиновники региона". Таким образом, объясняет издание, власти "хотят снять риски при дальнейшей иммунизации населения". По данным СМИ, партия лекарства поступит в Югру в ограниченном количестве, рассчитанном на 150 человек.
Материал уже удален с сайта издания, однако его копия хранится в качестве кэшированной страницы, ее можно найти в Google, заголовок индексируется поисковой системой. Кроме того, эту информацию распространяют в соцсетях.
"Данные сообщения являются фейком и не соответствуют действительности", - подчеркнули в оперативном штабе.
В свою очередь в региональном департаменте здравоохранения добавили, что информации о том, когда вакцина поступит в регионы, пока нет.
В Югре коронавирус лабораторно подтвержден у 14,9 тысячи человек, выздоровели 10 тысяч человек, скончались 115 пациентов с COVID-19. Автономный округ в среду последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом, при этом губернатор Югры Наталья Комарова
продлила действие режима обязательной самоизоляции до 9 августа включительно.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф