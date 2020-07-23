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В Югре опровергли данные об испытании вакцины от COVID-19 на чиновниках
Сведения о том, что первую партию вакцины от COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе испытают на чиновниках, не соответствует действительности, сообщает... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
ханты-мансийский автономный округ
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155027/01/1550270161_0:0:2964:1667_1400x0_80_0_0_fd4ae604be8304f98e347f157d008578.jpg
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ханты-мансийский автономный округ, наталья комарова, общество

В Югре опровергли данные об испытании вакцины от COVID-19 на чиновниках

16:47 23.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра готовит шприц для прививки
Медицинская сестра готовит шприц для прививки
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Медицинская сестра готовит шприц для прививки. Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 июл - РИА Новости. Сведения о том, что первую партию вакцины от COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе испытают на чиновниках, не соответствует действительности, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее интернет-издание "КП-Югра", не ссылаясь на источники, сообщило, что осенью в округе якобы состоится вакцинация против коронавируса, и первыми, кто проверит на себе новый препарат, будут "высокопоставленные чиновники региона". Таким образом, объясняет издание, власти "хотят снять риски при дальнейшей иммунизации населения". По данным СМИ, партия лекарства поступит в Югру в ограниченном количестве, рассчитанном на 150 человек.
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Материал уже удален с сайта издания, однако его копия хранится в качестве кэшированной страницы, ее можно найти в Google, заголовок индексируется поисковой системой. Кроме того, эту информацию распространяют в соцсетях.
"Данные сообщения являются фейком и не соответствуют действительности", - подчеркнули в оперативном штабе.
В свою очередь в региональном департаменте здравоохранения добавили, что информации о том, когда вакцина поступит в регионы, пока нет.
В Югре коронавирус лабораторно подтвержден у 14,9 тысячи человек, выздоровели 10 тысяч человек, скончались 115 пациентов с COVID-19. Автономный округ в среду последним из регионов РФ перешел на первый этап снятия ограничительных мер из-за ситуации с коронавирусом, при этом губернатор Югры Наталья Комарова продлила действие режима обязательной самоизоляции до 9 августа включительно.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Ханты-Мансийский автономный округНаталья КомароваОбщество
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