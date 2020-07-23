https://ria.ru/20200723/1574806844.html
В Нижегородской области пенсионера задавил собственный внедорожник
В Кстовском районе Нижегородской области 74-летний мужчина погиб под колесами собственного внедорожника, сообщил портал "Открытый Нижний" со ссылкой на... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:46
2020-07-23T16:46
кстовский район
нижегородская область
происшествия
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https://ria.ru/20200722/1574718074.html
4
кстовский район
нижегородская область
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кстовский район, нижегородская область, происшествия