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В Нижегородской области пенсионера задавил собственный внедорожник
В Кстовском районе Нижегородской области 74-летний мужчина погиб под колесами собственного внедорожника, сообщил портал "Открытый Нижний" со ссылкой на... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:46
кстовский район
нижегородская область
происшествия
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кстовский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
кстовский район, нижегородская область, происшествия

В Нижегородской области пенсионера задавил собственный внедорожник

16:46 23.07.2020
7276
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Кстовском районе Нижегородской области 74-летний мужчина погиб под колесами собственного внедорожника, сообщил портал "Открытый Нижний" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
По информации издания, водитель вышел из машины, но не принял никаких мер, чтобы предотвратить произвольное движение автомобиля. Mitsubishi L200 поехал и сбил пенсионера.
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
22 июля, 14:30
На Ямале уснувший водитель спровоцировал ДТП, погиб один человек
Мужчина скончался на месте аварии.
310988418
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Кстовский районНижегородская областьПроисшествия
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