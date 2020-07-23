https://ria.ru/20200723/1574806725.html
Мурашко призвал сделать все, чтобы избежать второй волны коронавируса
Готовность российских медорганизаций к приему пациентов с коронавирусом сохраняется, но нужно сделать все, чтобы избежать второй волны заболеваемости, заявил... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:46
2020-07-23T16:46
распространение нового коронавируса
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михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество