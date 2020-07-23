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Мурашко призвал сделать все, чтобы избежать второй волны коронавируса
Готовность российских медорганизаций к приему пациентов с коронавирусом сохраняется, но нужно сделать все, чтобы избежать второй волны заболеваемости, заявил... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко призвал сделать все, чтобы избежать второй волны коронавируса

16:46 23.07.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Готовность российских медорганизаций к приему пациентов с коронавирусом сохраняется, но нужно сделать все, чтобы избежать второй волны заболеваемости, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы должны провести все мероприятия, чтобы не иметь второй волны, готовность медорганизаций сохраняется", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что в первую очередь важно не допустить роста заболеваемости коронавирусом, а это зависит от ответственности всех граждан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
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