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Суд признал виновными фигурантов дела о гибели главы Total
Солнцевский районный суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T19:25
кристоф де маржери
внуково
крушение самолета во "внуково"
total
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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кристоф де маржери, внуково, крушение самолета во "внуково", total , москва, происшествия

Суд признал виновными фигурантов дела о гибели главы Total

16:43 23.07.2020 (обновлено: 19:25 23.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДиспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев в суде
Диспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев в суде
© РИА Новости / Антон Денисов
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Диспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев в суде
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Солнцевский районный суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о гибели в авиакатастрофе главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
На скамье подсудимых — руководитель полетов Внуково Роман Дунаев и авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова. Вину в катастрофе они отрицают.
"Дунаев, Круглов, Архипова совершили нарушение правил безопасности движения транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть двух и более лиц", — объявила судья Екатерина Гришина.
Ожидается, что сегодня суд огласит и резолютивную часть решения, где будет названо наказание.
Снегоуборщик Владимир Мартыненко, проходящий по делу о гибели в аэропорту Внуково главы компании Total К. де Маржери
20 октября 2019, 03:53
Дело о крушении самолета главы Total Кристофа де Маржери
Прокурор просил приговорить Дунаева к шести годам и двум месяцам колонии, Круглова — к шести годам, Архипову — к пяти годам десяти месяцам. Дело слушалось с октября 2018 года, потребовалось почти 80 судебных заседаний.
Обвинение считает, что Архипова по небрежности не проследила за движением спецтехники на летном поле, а Круглов позволил диспетчеру-стажеру дать экипажу Falcon добро на занятие полосы, где находилась снегоуборочная машина, и начало взлета.
Заседание суда по делу Владимира Мартыненко
3 октября 2019, 11:48
Выносившая решение по делу о гибели главы Total судья ушла в отставку
Дунаев, в свою очередь, не проследил за работой диспетчеров и, как считает суд, проявил бездействие. При этом работники аэропорта имели доступ к локатору, на котором отображалось, что на взлетной полосе есть снегоуборочная машина.
Таким образом, считает обвинение, подсудимые нарушили множество должностных инструкций и правил, что в итоге обернулось трагедией.
Диспетчер-стажер изначально тоже проходила по делу, но в конце концов обвинения с нее сняли.
В июле 2017 года этот же суд вынес приговор непосредственному виновнику катастрофы, водителю снегоуборочной машины Владимиру Мартыненко. Его осудили на четыре года лишения свободы, а старшего сменного инженера Владимира Леденева — на три с половиной. Однако по амнистии в честь 70-летия Победы обоих освободили.
Легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet разбился в аэропорту Внуково в ночь на 21 октября 2014 года. При взлете он столкнулся со снегоуборочной машиной. На борту были четыре человека — глава Total и три члена экипажа. Все они погибли.
В аэропорту Внуково, недалеко от места крушения легкомоторного самолета Falcon
16 января 2019, 10:37
Unijet отказалась от иска к Внуково из-за крушения самолета главы Total
192214616
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Кристоф де МаржериВнуковоКрушение самолета во "Внуково"TotalМоскваПроисшествия
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