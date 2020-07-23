Суд арестовал террориста, захватившего автобус с заложниками в Луцке

"Суд постановил ходатайство удовлетворить, применить к подозреваемому Кривошу Максиму… меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, срок которого исчислять с момента фактического задержания, то есть с 21.30 (совпадает с мск - ред.) 21 июля 2020 года до 18 сентября 2020 включительно без определения размера залога", - заявил следственный судья. Трансляцию ведет телеканал ZIK.

После объявления решения суда Кривош заявил, что скоро будет "продолжение перформанса". Его адвокат отметил, что Кривош против обжалования решения о его аресте в апелляционной инстанции.

Во вторник дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан.