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Суд арестовал террориста, захватившего автобус с заложниками в Луцке
Луцкий районный суд арестовал на 60 суток, до 18 сентября, захватившего автобус с заложниками в Луцке Максима Кривоша. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:17
захват заложников в луцке
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РИА Новости
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353
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захват заложников в луцке, украина, в мире

Суд арестовал террориста, захватившего автобус с заложниками в Луцке

16:42 23.07.2020 (обновлено: 18:17 23.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкОбвиняемый в захвате заложников в автобусе в Луцке Максим Кривош в суде
Обвиняемый в захвате заложников в автобусе в Луцке Максим Кривош в суде
© РИА Новости / Стрингер
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Обвиняемый в захвате заложников в автобусе в Луцке Максим Кривош в суде
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Луцкий районный суд арестовал на 60 суток, до 18 сентября, захватившего автобус с заложниками в Луцке Максима Кривоша.
Луцкий районный суд в четверг избирал меру пресечения Кривошу. Прокурор просил суд арестовать Кривоша на 60 суток.
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев
22 июля, 05:23
Соловьев заявил, что Зеленский "открыл врата ада"
"Суд постановил ходатайство удовлетворить, применить к подозреваемому Кривошу Максиму… меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, срок которого исчислять с момента фактического задержания, то есть с 21.30 (совпадает с мск - ред.) 21 июля 2020 года до 18 сентября 2020 включительно без определения размера залога", - заявил следственный судья. Трансляцию ведет телеканал ZIK.
Во время перерыва в заседании адвокат Кривоша заявил, что защита хотела бы, чтобы при рассмотрении дела по существу была заслушана запись телефонного разговора его подзащитного с президентом Украины Владимиром Зеленским, если такая существует.
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Вчера, 16:32
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После объявления решения суда Кривош заявил, что скоро будет "продолжение перформанса". Его адвокат отметил, что Кривош против обжалования решения о его аресте в апелляционной инстанции.
Во вторник дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан.
Президент Украины Владимир Зеленский
22 июля, 09:16
Зеленский рассказал о разговоре с захватившим автобус в Луцке
СБ Украины квалифицировала захват заложников как теракт, а МВД завело еще одно уголовное дело по трем статьям: захват заложников, посягательство на жизнь правоохранителя и незаконное обращение с оружием. Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил, что задержанному может грозить пожизненное лишение свободы.
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Захват заложников в ЛуцкеУкраинаВ мире
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