Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574806273.html
Россия направила медицинскую помощь в Сирию для борьбы с коронавирусом
Российские благотворительные организации передали Сирии крупную партию медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса, сообщается в заявлении... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:42
россия
императорское православное палестинское общество
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_08a550aa29724bf790e422db310c4c5d.jpg
россия
сирия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_08a550aa29724bf790e422db310c4c5d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_23b59ed1bbc85c7045df661cd2aaa622.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/09/1569821514_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_7185f7fdaccd4eac6a8d22e7e88a61f3.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, императорское православное палестинское общество, сирия, в мире

Россия направила медицинскую помощь в Сирию для борьбы с коронавирусом

16:42 23.07.2020
308
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
Сотрудница аптеки в Новосибирске фасуют одноразовые медицинские маски в упаковки
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 23 июл - РИА Новости. Российские благотворительные организации передали Сирии крупную партию медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса, сообщается в заявлении министерства здравоохранения САР.
"Министерство здравоохранения получило от благотворительного фонда "РУССАР" и Императорского православного палестинского общества медицинскую помощь для поддержки усилий в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в заявлении.
В минздраве страны отметили, что помощь была передана очень своевременно, так как сирийский сектор здравоохранения испытывает трудности в импорте медикаментов и медицинских материалов из-за односторонних санкций США и стран Запада.
Помимо лекарств и медицинских материалов, Россия передала в САР средства индивидуальной защиты для медперсонала и градусники.
В начале июля заместитель министра здравоохранения САР Ахмад Хлейфави рассказал в интервью РИА Новости о запросе Дамаска у Москвы перечня лекарств для борьбы с коронавирусом, отметив, что новые санкции США еще больше усилили давление на сектор здравоохранения, что осложнило и без того непростой процесс поставок медицинских препаратов и оборудования первой необходимости.
На сегодняшний день в Сирии официально зарегистрирован 561 случай заражения COVID-19. Из этого числа 165 человек выздоровели и 32 умерли.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
1111014
Обсудить 0
РоссияИмператорское православное палестинское обществоСирияВ мире
Рекомендуем
Обвиняемый в захвате заложников в автобусе в Луцке Максим Кривош в суде
Суд арестовал террориста, захватившего автобус с заложниками в Луцке
Самолет Boeing 737-81Z авиакомпании Iraqi Airways в международном аэропорту Багдада, Ирак
В Ираке возобновили авиасообщение
Прокуратура
Жителю Волгограда дали десять лет колонии за похищение человека
Туристы катаются в гондоле по каналам Венеции
В Венеции из-за тучных туристов уменьшили вместимость гондол
Диспетчер Александр Круглов и руководитель полетов Внуковского центра управления воздушным движением Роман Дунаев в суде
Суд признал виновными фигурантов дела о гибели главы Total
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 508
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
Мурашко оценил возможность продления стимулирующих выплат медикам
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко призвал сделать все, чтобы избежать второй волны коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Москва становится экологически чище, заявил Собянин
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Литва выдала России обвиняемого в подделке документов на 500 млн рублей
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД раскритиковали деятельность "Белых касок"
Заведующий лабораторией космической гамма-спектроскопии Института космических исследований РАН Игорь Митрофанов
Ученый прокомментировал запуск китайского зонда к Марсу
Задержанный в Луцке террорист
Переговорщик американского спецназа оценил ситуацию с луцким террористом
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил ситуацию с проведением школьных выпускных
Многофункциональный центр государственных и муниципальных услуг Мои документы
В Москве кабинеты "Мое здоровье" при МФЦ откроют с 1 августа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния