https://ria.ru/20200723/1574806273.html
Россия направила медицинскую помощь в Сирию для борьбы с коронавирусом
Российские благотворительные организации передали Сирии крупную партию медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса, сообщается в заявлении... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:42
2020-07-23T16:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, императорское православное палестинское общество, сирия, в мире
БЕЙРУТ, 23 июл - РИА Новости.
Российские благотворительные организации передали Сирии
крупную партию медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса
, сообщается в заявлении министерства здравоохранения САР.
"Министерство здравоохранения получило от благотворительного фонда "РУССАР
" и Императорского православного палестинского общества медицинскую помощь для поддержки усилий в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в заявлении.
В минздраве страны отметили, что помощь была передана очень своевременно, так как сирийский сектор здравоохранения испытывает трудности в импорте медикаментов и медицинских материалов из-за односторонних санкций США и стран Запада.
Помимо лекарств и медицинских материалов, Россия передала в САР средства индивидуальной защиты для медперсонала и градусники.
В начале июля заместитель министра здравоохранения САР Ахмад Хлейфави рассказал в интервью РИА Новости о запросе Дамаска у Москвы перечня лекарств для борьбы с коронавирусом, отметив, что новые санкции США еще больше усилили давление на сектор здравоохранения, что осложнило и без того непростой процесс поставок медицинских препаратов и оборудования первой необходимости.
На сегодняшний день в Сирии официально зарегистрирован 561 случай заражения COVID-19. Из этого числа 165 человек выздоровели и 32 умерли.