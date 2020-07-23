Россия направила медицинскую помощь в Сирию для борьбы с коронавирусом

БЕЙРУТ, 23 июл - РИА Новости. Российские благотворительные организации передали Российские благотворительные организации передали Сирии крупную партию медицинской помощи для борьбы с пандемией коронавируса , сообщается в заявлении министерства здравоохранения САР.

"Министерство здравоохранения получило от благотворительного фонда " РУССАР " и Императорского православного палестинского общества медицинскую помощь для поддержки усилий в борьбе с пандемией коронавируса", - говорится в заявлении.

В минздраве страны отметили, что помощь была передана очень своевременно, так как сирийский сектор здравоохранения испытывает трудности в импорте медикаментов и медицинских материалов из-за односторонних санкций США и стран Запада.

Помимо лекарств и медицинских материалов, Россия передала в САР средства индивидуальной защиты для медперсонала и градусники.

В начале июля заместитель министра здравоохранения САР Ахмад Хлейфави рассказал в интервью РИА Новости о запросе Дамаска у Москвы перечня лекарств для борьбы с коронавирусом, отметив, что новые санкции США еще больше усилили давление на сектор здравоохранения, что осложнило и без того непростой процесс поставок медицинских препаратов и оборудования первой необходимости.