В Ираке возобновили авиасообщение

"Управление гражданской авиации объявило о возобновлении регулярных рейсов в стране", - передает агентство.
По данным сайта мониторинга движения воздушных судов Flightradar24, в Международный аэропорт Багдада прибыл рейс из Каира в 15.30 по местному времени (совпадает с мск).
На прошлой неделе Высший комитет по вопросам здравоохранения и безопасности Ирака принял решение возобновить с 23 июля работу аэропортов, а также сократить комендантский час, который планируется полностью отменить после мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (отмечается по лунному календарю, его окончание в этом году приходится ориентировочно на 2-3 августа).
Между тем, число случаев заражения коронавирусом в Ираке в четверг превысило отметку в 100 тысяч - по последним данным министерства здравоохранения, зарегистрированы 102 226 случаев инфицирования, в том числе 4122 - с летальным исходом. Выздоровели почти 70 тысяч человек.
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