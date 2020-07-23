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В Ираке возобновили авиасообщение
Власти Ирака объявили в четверг о возобновлении авиасообщения, приостановленного в марте в связи с эпидемией коронавируса, сообщило иракское информационное... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:40
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ирак
в мире
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коронавирус covid-19, ирак, в мире

В Ираке возобновили авиасообщение

16:40 23.07.2020
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© РИА Новости / Виталий БелоусовСамолет Boeing 737-81Z авиакомпании Iraqi Airways в международном аэропорту Багдада, Ирак
Самолет Boeing 737-81Z авиакомпании Iraqi Airways в международном аэропорту Багдада, Ирак
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Самолет Boeing 737-81Z авиакомпании Iraqi Airways в международном аэропорту Багдада, Ирак. Архивное фото
КАИР, 23 июл - РИА Новости. Власти Ирака объявили в четверг о возобновлении авиасообщения, приостановленного в марте в связи с эпидемией коронавируса, сообщило иракское информационное агентство INA.
"Управление гражданской авиации объявило о возобновлении регулярных рейсов в стране", - передает агентство.
По данным сайта мониторинга движения воздушных судов Flightradar24, в Международный аэропорт Багдада прибыл рейс из Каира в 15.30 по местному времени (совпадает с мск).
На прошлой неделе Высший комитет по вопросам здравоохранения и безопасности Ирака принял решение возобновить с 23 июля работу аэропортов, а также сократить комендантский час, который планируется полностью отменить после мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (отмечается по лунному календарю, его окончание в этом году приходится ориентировочно на 2-3 августа).
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Власти также распорядились открыть для торговых перевозок КПП Сафван на границе с Кувейтом и закрытые еще в марте КПП Эш-Шейб и Эль-Манзария на границе с Ираном.
Между тем, число случаев заражения коронавирусом в Ираке в четверг превысило отметку в 100 тысяч - по последним данным министерства здравоохранения, зарегистрированы 102 226 случаев инфицирования, в том числе 4122 - с летальным исходом. Выздоровели почти 70 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИракВ мире
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