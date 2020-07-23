В Сербии число жертв коронавируса достигло 508

БЕЛГРАД, 23 июл - РИА Новости. В Сербии число жертв COVID-19 к четвергу достигло с начала пандемии 508 человек, за сутки выявлены 412 больных коронавирусом , сообщила премьер Сербии Ана Брнабич на брифинге национального кризисного штаба.

С минувшей пятницы в Сербии обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра, из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.

Премьер начала выступление с опровержения информации западных СМИ о том, что один из пациентов умер из-за нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По ее словам, сейчас в сербских больницах есть около 400 свободных ИВЛ и еще 1,3 тысячи на складах, "ни одному человеку не было отказано в подключении к аппарату".

"За прошедшие 24 часа протестированы 11 079 человек, выявлены 412 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 22 443. Скончались 9 пациентов, всего умерли 508 больных", - заявила глава правительства.

"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 185 человек (максимум с начала пандемии, как и число выявленных больных - ред.)", - уточнила Брнабич, всего госпитализированы 4649 больных.

Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, России и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.