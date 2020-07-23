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В Сербии число жертв коронавируса достигло 508
В Сербии число жертв COVID-19 к четвергу достигло с начала пандемии 508 человек, за сутки выявлены 412 больных коронавирусом, сообщила премьер Сербии Ана... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ана брнабич
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коронавирус covid-19, ана брнабич, здоровье - общество, сербия, китай, сша, в мире

В Сербии число жертв коронавируса достигло 508

16:39 23.07.2020
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© AP Photo / Darko VojinovicСербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
© AP Photo / Darko Vojinovic
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 июл - РИА Новости. В Сербии число жертв COVID-19 к четвергу достигло с начала пандемии 508 человек, за сутки выявлены 412 больных коронавирусом, сообщила премьер Сербии Ана Брнабич на брифинге национального кризисного штаба.
С минувшей пятницы в Сербии обязательным является ношение масок на открытом пространстве, где невозможно обеспечить дистанцию в 1,5 метра, из-за роста заболеваемости COVID-19. Также подтвержден запрет на собрания свыше 10 человек на открытом пространстве на всей территории страны. В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в более чем двух десятках сербских муниципалитетов.
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Премьер начала выступление с опровержения информации западных СМИ о том, что один из пациентов умер из-за нехватки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). По ее словам, сейчас в сербских больницах есть около 400 свободных ИВЛ и еще 1,3 тысячи на складах, "ни одному человеку не было отказано в подключении к аппарату".
"За прошедшие 24 часа протестированы 11 079 человек, выявлены 412 больных COVID-19, общее число зараженных с начала пандемии достигло 22 443. Скончались 9 пациентов, всего умерли 508 больных", - заявила глава правительства.
"На аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 185 человек (максимум с начала пандемии, как и число выявленных больных - ред.)", - уточнила Брнабич, всего госпитализированы 4649 больных.
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Власти Сербии ранее сообщили, что находятся в контакте в связи с разработкой вакцины против COVID-19 с исследователями и производителями в Великобритании, США, России и КНР и надеются одними из первых получить ее до конца 2020 года.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ана БрнабичЗдоровье - ОбществоСербияКитайСШАВ мире
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