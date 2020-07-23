Мурашко оценил возможность продления стимулирующих выплат медикам

"Сейчас выплаты идут в штатном режиме, мы наблюдаем за тем, как развивается, и фиксируем каждый случай заболевания в РФ, поэтому в зависимости от того, как будет развиваться дальше, будет приниматься решение",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос не планируется ли продлить стимулируюшие выплаты медикам, работающим с коронавирусом.