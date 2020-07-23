https://ria.ru/20200723/1574805905.html
Мурашко оценил возможность продления стимулирующих выплат медикам
Стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, идут в штатном режиме, в зависимости от эпидемиологической ситуации в дальнейшем будет... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:39
2020-07-23T16:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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https://ria.ru/20200723/1574779803.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156377/40/1563774028_0:90:3321:1958_1400x0_80_0_0_78d5d976871a28442fcf259129e1293a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество