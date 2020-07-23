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Мурашко оценил возможность продления стимулирующих выплат медикам
Стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, идут в штатном режиме, в зависимости от эпидемиологической ситуации в дальнейшем будет... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Мурашко оценил возможность продления стимулирующих выплат медикам

16:39 23.07.2020
283
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии представления коллективу министерства
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Стимулирующие выплаты медикам, работающим с пациентами с коронавирусом, идут в штатном режиме, в зависимости от эпидемиологической ситуации в дальнейшем будет принято решение об их продлении, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сейчас выплаты идут в штатном режиме, мы наблюдаем за тем, как развивается, и фиксируем каждый случай заболевания в РФ, поэтому в зависимости от того, как будет развиваться дальше, будет приниматься решение",- сказал Мурашко журналистам, отвечая на вопрос не планируется ли продлить стимулируюшие выплаты медикам, работающим с коронавирусом.
В конце июня сообщалось, что стимулирующие выплаты для медиков за оказание помощи пациентам с COVID-19 продлены до конца августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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