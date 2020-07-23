https://ria.ru/20200723/1574805534.html
Литва выдала России обвиняемого в подделке документов на 500 млн рублей
Литва выдала России гражданина, обвиняемого в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов на 513 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:36
2020-07-23T16:36
россия
генеральная прокуратура рф
литва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, генеральная прокуратура рф, литва, происшествия
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Литва
выдала России гражданина, обвиняемого в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов на 513 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры
РФ.
"Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Литовской Республики экстрадировали в Россию гражданина РФ Петра Мельникова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с января 2010 года по январь 2014 года во Владимире Мельников изготовил и продал распоряжения о переводе денежных средств и документы, предназначенные для неправомерного осуществления приема и выдачи денежных средств, более чем на 513 миллионов рублей.
Для сокрытия преступной схемы между организациями, подконтрольными членам преступной группы, производилось транзитное перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для обналичивания через счета юридических и физических лиц.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, но Мельников скрылся от правоохранительных органов. В июле 2018 года он был объявлен в международный розыск.
Процесс экстрадиции был многоступенчатым с состязательностью сторон в суде. На протяжении 2018-2019 годов Генпрокуратура дополнительно представляла материалы и доказательства. В сопровождении сотрудников ФСИН
России Петра Мельникова экстрадировали в Россию.