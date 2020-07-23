Литва выдала России обвиняемого в подделке документов на 500 млн рублей

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Литва выдала России гражданина, обвиняемого в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов на 513 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

"Сегодня по требованию Генеральной прокуратуры РФ компетентные органы Литовской Республики экстрадировали в Россию гражданина РФ Петра Мельникова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 187 УК РФ (изготовление в целях сбыта и сбыт поддельных иных платежных документов, не являющихся ценными бумагами)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, с января 2010 года по январь 2014 года во Владимире Мельников изготовил и продал распоряжения о переводе денежных средств и документы, предназначенные для неправомерного осуществления приема и выдачи денежных средств, более чем на 513 миллионов рублей.

Для сокрытия преступной схемы между организациями, подконтрольными членам преступной группы, производилось транзитное перечисление денежных средств по фиктивным сделкам, указанным в платежных документах, для обналичивания через счета юридических и физических лиц.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, но Мельников скрылся от правоохранительных органов. В июле 2018 года он был объявлен в международный розыск.