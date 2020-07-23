Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200723/1574805324.html
Финляндия возвращает ограничения для поездок в ряд стран
Правительство Финляндии ввело ограничения для поездок в Австрию, Словению и Швейцарию, сообщает государственная телерадиовещательная компания YLE. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:57
туризм
туризм
новости - туризм
коронавирус covid-19
финляндия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154794/59/1547945915_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a673dcb1a41085da50ce561d24bcf3af.jpg
финляндия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/154794/59/1547945915_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_a673dcb1a41085da50ce561d24bcf3af.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/154794/59/1547945915_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_697803e483741d40c97c9bb5bbf49741.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/154794/59/1547945915_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_3f670f2cb97b70b3223ae1b5eca4abbd.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, финляндия, в мире

Финляндия возвращает ограничения для поездок в ряд стран

16:33 23.07.2020 (обновлено: 16:57 23.07.2020)
2640
© Depositphotos / Trofimov EvgenyАэропорт Хельсинки-Вантаа
Аэропорт Хельсинки-Вантаа
© Depositphotos / Trofimov Evgeny
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Правительство Финляндии ввело ограничения для поездок в Австрию, Словению и Швейцарию, сообщает государственная телерадиовещательная компания YLE.
Прибывающим из этих стран две недели рекомендуется оставаться в карантине. Ограничения вводятся из-за роста случаев заражения коронавирусом Covid-19 в этих странах. Они начнут действовать 27 июля.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Ограничения продолжают действовать с Испанией, Люксембургом, Польшей, Португалией, Францией, Чехией, Швецией. В списке стран с ограничениями на поездки остаются Великобритания и Россия.
Общее количество инфицированных новым коронавирусом в Финляндии составляет 7 372 человека, за сутки оно возросло на 10 человек. Всего от коронавируса скончались 328 человек. -0-
Как остановить коронавирус
21 марта, 07:57Распространение нового коронавируса
Так победим: как остановить коронавирус
610107
Обсудить 0
ТуризмТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19ФинляндияВ мире
Рекомендуем
Задержанный в Луцке террорист
Переговорщик американского спецназа оценил ситуацию с луцким террористом
Тест-системы для диагностики коронавируса
Собянин заявил о сохранении ПЦР-теста для приезжающих из-за границы
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Литва выдала России обвиняемого в подделке документов на 500 млн рублей
Пассажиры в медицинских масках в аэропорту Брюсселя
Страны ЕС договорились о стандартах инфекционной защиты в авиаотрасли
Портрет Александра Захарченко и цветы у здания кафе Сепар в Донецке
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил ситуацию с проведением школьных выпускных
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол в Британии рассказал о ситуации с делом Скрипалей
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Минздрав рассказал о новом этапе испытаний вакцины от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил сроки регистрации вакцины от коронавируса
Туристы катаются в гондоле по каналам Венеции
В Венеции из-за тучных туристов уменьшили вместимость гондол
Санна Марин, Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
Финская оппозиция требует созыва парламента после саммита ЕС
Премьер-министр Финляндии Санна Марин на саммите глав государств и правительств Евросоюза в Брюсселе
СМИ: после саммита ЕС на премьера Финляндии пожаловались 13 человек
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Шведские эксперты раскритиковали тестирование на антитела к COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин сообщил, от чего будет зависеть развитие пандемии COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния