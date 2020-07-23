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Финляндия возвращает ограничения для поездок в ряд стран
Правительство Финляндии ввело ограничения для поездок в Австрию, Словению и Швейцарию, сообщает государственная телерадиовещательная компания YLE. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:33
2020-07-23T16:57
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, финляндия, в мире