Финляндия возвращает ограничения для поездок в ряд стран

Ограничения продолжают действовать с Испанией, Люксембургом, Польшей, Португалией, Францией, Чехией, Швецией. В списке стран с ограничениями на поездки остаются Великобритания и Россия.

Общее количество инфицированных новым коронавирусом в Финляндии составляет 7 372 человека, за сутки оно возросло на 10 человек. Всего от коронавируса скончались 328 человек. -0-