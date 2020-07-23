Переговорщик американского спецназа оценил ситуацию с луцким террористом

ВАШИНГТОН, 23 июл – РИА Новости, Михаил Тургиев. Участие высокопоставленных лиц и особенно президентов в прямых переговорах с террористами, в руках которых находятся заложники, обычно не практикуется, потому что может создать прецедент и создать ощущение у других, что такими действиями они могут добиться прямого общения с лидером страны, считает бывший переговорщик полицейского спецназа Марк Лоутер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выполнил требования захватившего заложников человека, записав видео, а также напрямую поговорив с ним.

"Я не буду критиковать президента за это, в конечном счете всех заложников успешно отпустили, не причинив им вреда. Но с чем бы я был осторожен, так это превращение это в практику, потому что могут быть другие люди, которые думают: "О, я хочу поговорить с президентом. Все, что мне нужно, это найти автобус, взять людей в заложники, и он позвонит мне". Мы не хотим, чтобы они получали то внимание, которого они хотят", - сказал Лоутер.

Он проработал в полиции 24 года, в том числе половину своей карьеры был переговорщиком об освобождении заложников, сейчас Лоутер учит этому других. По его словам, именно из-за опасений создать прецедент при ведении переговоров, как правило, стараются избегать прямого контакта захватчиков с высокопоставленными людьми.

"Не знаю, может, они и пробовали это, но я попытался бы сделать следующее. Если он хочет говорить с президентом, то я попросил бы его написать его сообщение президенту, и сказал, что мы посмотрим, можем ли передать его. И когда мы переслали бы его, то я бы постарался выяснить, может ли, например, ответить на него кто-то рангом пониже в приватном порядке", - сказал эксперт.

Сохранение такого общения в тайне тоже важно, чтобы это тоже не давало ощущения, что такими методами при желании можно пообщаться с властями. По словам Лоутера, он, услышав требование, чтобы президент записал видео с просьбой смотреть кино, заподозрил бы, что у его автора есть проблемы либо эмоционального, либо психического характера.

"В целом, в ситуации с захватом автобуса первое, что надо сделать, это постараться найти максимум информации о личности захватчика: кто он, какое у него прошлое, какие у него могут быть мотивы, - рассказал Лоутер.

"Потом надо сосредоточиться на других людях: кто они, есть ли у них особенности со здоровьем: беременность, диабет, проблемы с сердцем, - то, о чем надо беспокоиться. Или присутствие детей", - сказал специалист по переговорам.

Следующим пунктом идет изучение требований преступника и обсуждение того, выполнимы ли они и в каком объеме.

"Мы бы попробовали снять напряженность, попробовали указать этому человеку, если у него есть некие идеалы, если он борец за что-то, если у него есть определенные религиозные или политические идеи, как непричинение вреда людям поможет этим идеям… Знаете, это как: "Если ты начнешь наносить вред людям, то это повредит твоей идее, ты же не хочешь выглядеть как человек, который представляет группу, несущую вред людям, а это не позволит тебе преуспеть в том, чего ты пытаешься достигнуть", - описал собеседник агентства подход к переговорам.

По его словам, надо дать понять человеку, что сохранение людей в безопасности и сотрудничество – это лучшее, что он может сделать.

"Некоторые реагируют на это, некоторые нет. Но это то, что мы бы делали в подобной ситуации", - добавил Лоутер.

Во вторник дважды судимый Максим Кривош в центре украинского Луцка захватил автобус, где находились 13 пассажиров, при себе у него были взрывчатка и оружие. По данным правоохранителей, злоумышленник выдвигал общие требования и заявлял о недовольстве системой, требовал, в частности, чтобы президент Украины записал видеообращение, в котором призвал посмотреть фильм "Земляне". После переговоров, которые длились более десяти часов, Зеленский выполнил требование, затем удалось освободить всех заложников, которые были в автобусе, никто не пострадал. Мужчина был задержан, 23 июля ему изберут меру пресечения.