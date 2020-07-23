Собянин заявил о сохранении ПЦР-теста для приезжающих из-за границы

"Насколько я знаю, есть постановление Роспотребнадзора, которое регулирует эти вопросы. Если вы возвращаетесь из-за границы, то должны при себе иметь ПЦР-тест. Если вы не имеете справку о прохождении лабораторных исследований, то должны по приезду в Москву или в какой-то регион в течение нескольких дней пройти эти исследования в лаборатории по месту прибытия. Никаких других справок, насколько я знаю, не будут требовать. Но вот эта процедура скорее всего устоится и будет действовать с теми или иными вариациями достаточно длительное время", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24", отвечая на вопрос о том, какие справки будут просить предоставить при въезде в Москву из-за рубежа.