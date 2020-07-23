Минздрав рассказал о новом этапе испытаний вакцины от коронавируса

"Мы планируем, что после того, как завершатся и оформят клинические исследования, эксперты оценят, будет выдано разрешение на условиях, это означает, что более широкое применение будет этой вакцины, но мы будем проводить параллельно третий этап клинических исследований. Сегодня эксперты планируют, что это будет не менее 800 человек на каждую форму выпуска, и эти пациенты уже на амбулаторном этапе также получат вакцинацию, ну и параллельно начнется масштабирование производства", - сказал Мурашко журналистам.