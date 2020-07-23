Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574804951.html
Минздрав рассказал о новом этапе испытаний вакцины от коронавируса
Вакцину от коронавируса в РФ испытают не менее чем на 800 добровольцах на третьем этапе испытаний, уже после регистрации, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379122_0:37:1789:1043_1400x0_80_0_0_dc2741a80b6f2407450c4dea13a4ce3c.jpg
https://ria.ru/20200723/1574793679.html
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379122_0:37:1789:1043_1400x0_80_0_0_dc2741a80b6f2407450c4dea13a4ce3c.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379122_175:0:1615:1080_1400x0_80_0_0_255edda166d42cef86e5a64757305141.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574379122_355:0:1435:1080_1400x0_80_0_0_b23d5f76cd2385777edb47a85d182047.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав рассказал о новом этапе испытаний вакцины от коронавируса

16:31 23.07.2020 (обновлено: 16:34 23.07.2020)
718
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Вакцину от коронавируса в РФ испытают не менее чем на 800 добровольцах на третьем этапе испытаний, уже после регистрации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы планируем, что после того, как завершатся и оформят клинические исследования, эксперты оценят, будет выдано разрешение на условиях, это означает, что более широкое применение будет этой вакцины, но мы будем проводить параллельно третий этап клинических исследований. Сегодня эксперты планируют, что это будет не менее 800 человек на каждую форму выпуска, и эти пациенты уже на амбулаторном этапе также получат вакцинацию, ну и параллельно начнется масштабирование производства", - сказал Мурашко журналистам.
Разработка вакцины от коронавируса
Вчера, 14:38Распространение нового коронавируса
В Сеченовке объяснили, как в России создали вакцину за две недели
Он отметил, что вакцина уже прошла первый и второй этапы исследования и показала хорошие результаты.
В среду Мурашко говорил, что Минздрав России готовится к выпуску вакцины от коронавируса на особых условиях – параллельно будет идти сбор данных об эффективности и безопасности. По его словам, вакцина от коронавируса может получить регистрацию в первой декаде августа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
7 июля, 09:30
Спасительное средство: как разрабатывают вакцины
1000002
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
Рекомендуем
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил сроки регистрации вакцины от коронавируса
Тест-системы для диагностики коронавируса
Собянин заявил о сохранении ПЦР-теста для приезжающих из-за границы
Задержанный в Луцке террорист
Переговорщик американского спецназа оценил ситуацию с луцким террористом
Финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Собянин рассказал о работе системы вакцинации в Москве
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Мурашко призвал сделать все, чтобы избежать второй волны коронавируса
Ультрафиолетовые лампы в метро
В ВОЗ оценили эффективность ультрафиолетового излучения в борьбе с COVID
ВДНХ, Москва
Собянин опроверг сообщения о введении ограничений в Москве
Пассажиры в медицинских масках в аэропорту Брюсселя
Страны ЕС договорились о стандартах инфекционной защиты в авиаотрасли
Разработка вакцины от коронавируса
В Сеченовке объяснили, как в России создали вакцину за две недели
Медицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки
Собянин напомнил, что коронавирус никуда не делся
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин оценил ситуацию с проведением школьных выпускных
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин сообщил, от чего будет зависеть развитие пандемии COVID-19
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол в Британии рассказал о ситуации с делом Скрипалей
Аэропорт Хельсинки-Вантаа
Финляндия возвращает ограничения для поездок в ряд стран
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния