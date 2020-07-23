https://ria.ru/20200723/1574804951.html
Минздрав рассказал о новом этапе испытаний вакцины от коронавируса
Вакцину от коронавируса в РФ испытают не менее чем на 800 добровольцах на третьем этапе испытаний, уже после регистрации, заявил министр здравоохранения России... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:31
2020-07-23T16:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости.
Вакцину от коронавируса в РФ испытают не менее чем на 800 добровольцах на третьем этапе испытаний, уже после регистрации, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко
.
"Мы планируем, что после того, как завершатся и оформят клинические исследования, эксперты оценят, будет выдано разрешение на условиях, это означает, что более широкое применение будет этой вакцины, но мы будем проводить параллельно третий этап клинических исследований. Сегодня эксперты планируют, что это будет не менее 800 человек на каждую форму выпуска, и эти пациенты уже на амбулаторном этапе также получат вакцинацию, ну и параллельно начнется масштабирование производства", - сказал Мурашко журналистам.
Он отметил, что вакцина уже прошла первый и второй этапы исследования и показала хорошие результаты.
В среду Мурашко говорил, что Минздрав России готовится к выпуску вакцины от коронавируса на особых условиях – параллельно будет идти сбор данных об эффективности и безопасности. По его словам, вакцина от коронавируса может получить регистрацию в первой декаде августа.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.