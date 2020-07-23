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Страны ЕС договорились о стандартах инфекционной защиты в авиаотрасли
Страны Евросоюза договорились об общих стандартах инфекционной защиты при авиаперевозках, в том числе введение тестирования на COVID-19 для возвращающихся из... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:29
2020-07-23T16:58
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, андреас шойер, евросоюз, в мире
БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости.
Страны Евросоюза
договорились об общих стандартах инфекционной защиты при авиаперевозках, в том числе введение тестирования на COVID-19
для возвращающихся из регионов со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщил министр транспорта Германии
Андреас Шойер.
Он отметил, что в Германии уже начался период летних отпусков, поэтому вопрос безопасности перелетов приобретает особую актуальность.
"Политики должны дать четкий сигнал, и первый и четкий сигнал, которому я очень рад, в том, что мы вчера договорились об общих стандартах по защите здоровья в Европе при авиаперевозках", - заявил Шойер в четверг.
Он отметил, что это было германское предложение, основанное на действующих в Германии стандартах. Это включает обязательное ношение масок для пассажиров старше 6 лет, более интенсивная уборка бортов и помещений авиаотрасли, информирование путешественников на нескольких языках, обеспечение дистанции в аэропортах, "даже если процесс обслуживания затянется на несколько минут".
Кроме того, страны ЕС согласились ввести тестирование на COVID-19 по прилету в аэропортах для тех, кто возвращается из регионов повышенного риска.