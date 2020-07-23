Страны ЕС договорились о стандартах инфекционной защиты в авиаотрасли

БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Страны Страны Евросоюза договорились об общих стандартах инфекционной защиты при авиаперевозках, в том числе введение тестирования на COVID-19 для возвращающихся из регионов со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщил министр транспорта Германии Андреас Шойер.

Он отметил, что в Германии уже начался период летних отпусков, поэтому вопрос безопасности перелетов приобретает особую актуальность.

"Политики должны дать четкий сигнал, и первый и четкий сигнал, которому я очень рад, в том, что мы вчера договорились об общих стандартах по защите здоровья в Европе при авиаперевозках", - заявил Шойер в четверг.

Он отметил, что это было германское предложение, основанное на действующих в Германии стандартах. Это включает обязательное ношение масок для пассажиров старше 6 лет, более интенсивная уборка бортов и помещений авиаотрасли, информирование путешественников на нескольких языках, обеспечение дистанции в аэропортах, "даже если процесс обслуживания затянется на несколько минут".