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Страны ЕС договорились о стандартах инфекционной защиты в авиаотрасли
Страны Евросоюза договорились об общих стандартах инфекционной защиты при авиаперевозках, в том числе введение тестирования на COVID-19 для возвращающихся из... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:58
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, андреас шойер, евросоюз, в мире

Страны ЕС договорились о стандартах инфекционной защиты в авиаотрасли

16:29 23.07.2020 (обновлено: 16:58 23.07.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПассажиры в медицинских масках в аэропорту Брюсселя
Пассажиры в медицинских масках в аэропорту Брюсселя
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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БЕРЛИН, 23 июл - РИА Новости. Страны Евросоюза договорились об общих стандартах инфекционной защиты при авиаперевозках, в том числе введение тестирования на COVID-19 для возвращающихся из регионов со сложной эпидемиологической обстановкой, сообщил министр транспорта Германии Андреас Шойер.
Он отметил, что в Германии уже начался период летних отпусков, поэтому вопрос безопасности перелетов приобретает особую актуальность.
Международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште
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"Политики должны дать четкий сигнал, и первый и четкий сигнал, которому я очень рад, в том, что мы вчера договорились об общих стандартах по защите здоровья в Европе при авиаперевозках", - заявил Шойер в четверг.
Он отметил, что это было германское предложение, основанное на действующих в Германии стандартах. Это включает обязательное ношение масок для пассажиров старше 6 лет, более интенсивная уборка бортов и помещений авиаотрасли, информирование путешественников на нескольких языках, обеспечение дистанции в аэропортах, "даже если процесс обслуживания затянется на несколько минут".
Кроме того, страны ЕС согласились ввести тестирование на COVID-19 по прилету в аэропортах для тех, кто возвращается из регионов повышенного риска.
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