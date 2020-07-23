Собянин рассказал о работе системы вакцинации в Москве

"В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и объемы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают 5-6 миллионов человек. Так что система функционирует и готова принять любую вакцину для вакцинации, но естественно, что это не от нас зависит. Минздрав должен зарегистрировать вакцину, должна пройти государственная регистрация", - сказал Собянин.