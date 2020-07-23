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Распространение нового коронавируса
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Собянин напомнил, что коронавирус никуда не делся
Коронавирус никто не изничтожил, он будет жить еще очень долго, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
сергей собянин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/13/1574549606_0:165:3053:1882_1400x0_80_0_0_ab3bb12e2f12667b8b51329dd7c228cf.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Собянин напомнил, что коронавирус никуда не делся

16:26 23.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки
Медицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Коронавирус никто не изничтожил, он будет жить еще очень долго, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Коронавирус сам по себе никуда не делся, его никто не изничтожит, это вирус, который будет с нами жить очень долго", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
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