https://ria.ru/20200723/1574804033.html
Захвативший полицейского в Полтаве отпустил заложника невредимым
Захватчик полицейского в Полтаве Роман Скрипник бросил машину и отпустил невредимым заложника, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции Украины. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:23
2020-07-23T16:23
захват заложника в полтаве
полтава
украина
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват заложника в полтаве, полтава, украина, в мире