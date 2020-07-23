Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200723/1574804033.html
Захвативший полицейского в Полтаве отпустил заложника невредимым
Захватчик полицейского в Полтаве Роман Скрипник бросил машину и отпустил невредимым заложника, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции Украины. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:23
захват заложника в полтаве
полтава
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574784755_0:146:791:591_1400x0_80_0_0_16d03fdd04425a8b4500634e004720c5.jpg
https://ria.ru/20200723/1574785479.html
полтава
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574784755_0:146:791:591_1400x0_80_0_0_16d03fdd04425a8b4500634e004720c5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574784755_37:146:728:665_1400x0_80_0_0_215e8e60558a689fa868e17dc4764430.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574784755_79:72:672:665_1400x0_80_0_0_44bb79325d1fa3095536436fb836cd54.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват заложника в полтаве, полтава, украина, в мире

Захвативший полицейского в Полтаве отпустил заложника невредимым

16:23 23.07.2020
292
© Фото : Департамент уголовного розыска УкраиныВ Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
© Фото : Департамент уголовного розыска Украины
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
КИЕВ, 23 июл – РИА Новости. Захватчик полицейского в Полтаве Роман Скрипник бросил машину и отпустил невредимым заложника, сообщила в четверг пресс-служба Нацполиции Украины.
В четверг полиция Полтавской области сообщила, что мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожает взорвать гранату, с ним ведут переговоры. Позже этот мужчина взял в заложники начальника управления уголовного розыска главного управления национальной полиции Полтавской области и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Основным требованием мужчины является избежание уголовной ответственности.
В Полтаве мужчина захватил в заложники начальника угрозыска
Вчера, 13:07
Полиция установила личность мужчины, захватившего заложника в Полтаве

"Злоумышленник посреди дороги покинул авто и скрылся в лесопосадку. Сейчас продолжается спецоперация по задержанию опасного вооруженного преступника. Заложник освобожден. Он невредим", - сообщила пресс-служба полиции в Facebook.

1110020
Обсудить 0
Захват заложника в ПолтавеПолтаваУкраинаВ мире
Рекомендуем
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Слуцкий оценил российско-американские отношения
Задержанный в Луцке террорист
Переговорщик американского спецназа оценил ситуацию с луцким террористом
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол в Британии рассказал о ситуации с делом Скрипалей
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин сообщил, от чего будет зависеть развитие пандемии COVID-19
Фигуранты уголовного дела об избиении в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова на заседании в Дзержинском районном суде Ярославля
Обвиняемых в избиениях в ярославской колонии отправили под домашний арест
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Пассажиры в медицинских масках в аэропорту Брюсселя
Страны ЕС договорились о стандартах инфекционной защиты в авиаотрасли
Задержанный в Луцке террорист
Захвативший автобус в Луцке извинился перед заложниками
Обвиняемый в захвате заложников в автобусе в Луцке Максим Кривош в суде
Суд арестовал террориста, захватившего автобус с заложниками в Луцке
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Литва выдала России обвиняемого в подделке документов на 500 млн рублей
Задержанный в Луцке террорист
Захватчик автобуса в Луцке рассказал, что такое "День антисистемы"
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита в Шамбор
Очевидец снял на видео, как Макрон попал подростку мячом в голову
Медицинские работники проводят компьютерную томографию пациентки
Собянин напомнил, что коронавирус никуда не делся
Финальная стадия испытаний вакцины от коронавируса
Собянин рассказал о работе системы вакцинации в Москве
Пробирки с кровью для анализа перед выпиской добровольцев испытаний вакцины от коронавируса в Главном военном клиническом госпитале имени Н. Н. Бурденко
Минздрав рассказал о новом этапе испытаний вакцины от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:11Помпео призвал сформировать "новый альянс демократий" против Китая
02:10В Израиле отказались комментировать инцидент с иранским самолетом
02:07У берегов Камчатки произошли сразу три землетрясения с магнитудой до 5,0
01:52Эксперты дали прогноз по ставкам по вкладам к концу года
01:51Далай-лама XIV призвал медиков с состраданием относиться к пациентам
01:51Асмус посмеялась над разводом с Харламовым
01:31В Тегеране приземлился перехваченный истребителями иранский самолет
01:29В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
01:18В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
01:11Трамп признался в утрате интереса к торговой сделке с Китаем
01:06Помпео: США и Россия могут работать вместе по стратегической стабильности
01:00Мясников назвал простой способ избавиться от бессонницы
00:58В США сообщили главную тему переговоров с Россией в Вене
00:54В суде огласили результаты ДНК-теста сына Децла
00:49В РПЦ планируют развивать церковную миссию в Telegram
00:39Жена напугавшего худобой Буйнова раскрыла, какую операцию сделали певцу
00:38В Москве ограничат движение из-за праздника выпускников
00:30В России заработала упрощенная процедура получения гражданства
00:26Помпео заявил, что Китай повторяет ошибки СССР
00:23В Хорватии утвердили новое правительство
Лента новостейМолния