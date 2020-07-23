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Собянин сообщил, от чего будет зависеть развитие пандемии COVID-19
История развития пандемии коронавируса будет зависеть от ситуации с вакцинацией, коронавирус будет с нами очень долго, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:27
коронавирус в россии
здоровье - общество
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коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Собянин сообщил, от чего будет зависеть развитие пандемии COVID-19

16:21 23.07.2020 (обновлено: 16:27 23.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. История развития пандемии коронавируса будет зависеть от ситуации с вакцинацией, коронавирус будет с нами очень долго, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Коронавирус он сам по себе никуда не делся. Его никто не изничтожит. Это просто вирус, который будет жить с нами очень долго, поэтому, конечно, как и против гриппа, нужно проводить вакцинирование. От этого будет зависеть собственно история развития пандемии в последующие периоды", - сказал он в эфире канала "Россия 24".
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