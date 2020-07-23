https://ria.ru/20200723/1574803768.html
Собянин сообщил, от чего будет зависеть развитие пандемии COVID-19
История развития пандемии коронавируса будет зависеть от ситуации с вакцинацией, коронавирус будет с нами очень долго, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:21
2020-07-23T16:27
коронавирус в россии
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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https://ria.ru/20200723/1574804323.html
москва
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, здоровье - общество, сергей собянин, москва