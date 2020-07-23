Обвиняемых в избиениях в ярославской колонии отправили под домашний арест

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Заволжский районный суд Ярославля поместил под домашний арест двух бывших сотрудников УФСИН, обвиняемых в избиении осужденных в колонии №1, накануне фигуранты были отпущены из-под стражи, сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Накануне Ярославский областной суд отменил постановление Заволжского районного суда Ярославля о продлении срока содержания под стражей подсудимым Зиябову и Никитенко и они были освобождены из-под стражи. Новая мера пресечения им не была избрана.
"Сегодня на судебном заседании прокурор заявил ходатайство об избрании меры пресечения, адвокаты заявили также свои ходатайства, суд принял решение избрать меру в виде домашнего ареста", - сообщила Козлова, отметив, что домашний арест избран на срок до 20 октября.
Сардор Зиябов ранее работал замначальника безопасности исправительной колонии №8, Дмитрий Никитенко – там же, начальником цеха. По данным следствия, оба участвовали в попавшем на видео инциденте избиения осужденных в колонии №1, произошедшем в ноябре 2016 года. Видео опубликовала "Новая газета" в августе 2018 года. По версии следствия, в колонии №1 проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками.
Эпизод был включен в общее уголовное дело об избиениях осужденных в колонии №1 в июне 2017 года. Самым резонансным эпизодом стало массовое избиение сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова. Это видео тоже опубликовала "Новая газета" в июле 2018 года. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.