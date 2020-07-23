Обвиняемых в избиениях в ярославской колонии отправили под домашний арест

Накануне Ярославский областной суд отменил постановление Заволжского районного суда Ярославля о продлении срока содержания под стражей подсудимым Зиябову и Никитенко и они были освобождены из-под стражи. Новая мера пресечения им не была избрана.

Сардор Зиябов ранее работал замначальника безопасности исправительной колонии №8, Дмитрий Никитенко – там же, начальником цеха. По данным следствия, оба участвовали в попавшем на видео инциденте избиения осужденных в колонии №1, произошедшем в ноябре 2016 года. Видео опубликовала "Новая газета" в августе 2018 года. По версии следствия, в колонии №1 проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками.