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Обвиняемых в избиениях в ярославской колонии отправили под домашний арест
Заволжский районный суд Ярославля поместил под домашний арест двух бывших сотрудников УФСИН, обвиняемых в избиении осужденных в колонии №1, накануне фигуранты... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:21
ярославский областной суд
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ярославская область
ярославль
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ярославский областной суд, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ярославская область, ярославль, происшествия

Обвиняемых в избиениях в ярославской колонии отправили под домашний арест

16:21 23.07.2020
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© РИА Новости / Анна Соловьева / Перейти в фотобанкФигуранты уголовного дела об избиении в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова на заседании в Дзержинском районном суде Ярославля
Фигуранты уголовного дела об избиении в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова на заседании в Дзержинском районном суде Ярославля
© РИА Новости / Анна Соловьева
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ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл – РИА Новости. Заволжский районный суд Ярославля поместил под домашний арест двух бывших сотрудников УФСИН, обвиняемых в избиении осужденных в колонии №1, накануне фигуранты были отпущены из-под стражи, сообщила журналистам в четверг пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.
Накануне Ярославский областной суд отменил постановление Заволжского районного суда Ярославля о продлении срока содержания под стражей подсудимым Зиябову и Никитенко и они были освобождены из-под стражи. Новая мера пресечения им не была избрана.
Ворота контрольно-пропускного пункта исправительной колонии №1 в Ярославле
22 июля, 18:32
Суд освободил двух фигурантов дела о пытках в ярославской колонии
"Сегодня на судебном заседании прокурор заявил ходатайство об избрании меры пресечения, адвокаты заявили также свои ходатайства, суд принял решение избрать меру в виде домашнего ареста", - сообщила Козлова, отметив, что домашний арест избран на срок до 20 октября.
Сардор Зиябов ранее работал замначальника безопасности исправительной колонии №8, Дмитрий Никитенко – там же, начальником цеха. По данным следствия, оба участвовали в попавшем на видео инциденте избиения осужденных в колонии №1, произошедшем в ноябре 2016 года. Видео опубликовала "Новая газета" в августе 2018 года. По версии следствия, в колонии №1 проходили режимные мероприятия, в ходе которых сотрудники УФСИН били осужденных руками, ногами и резиновыми палками.
Эпизод был включен в общее уголовное дело об избиениях осужденных в колонии №1 в июне 2017 года. Самым резонансным эпизодом стало массовое избиение сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова. Это видео тоже опубликовала "Новая газета" в июле 2018 года. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, все участники сцены установлены. После скандала ФСИН организовала по стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.
Сотрудник ИК №1 в Ярославле Сергей Ефремов
15 января, 11:35
Вынесен первый приговор по делу об избиениях в ярославской колонии
210023
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Ярославский областной судФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Ярославская областьЯрославльПроисшествия
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