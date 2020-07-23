https://ria.ru/20200723/1574803645.html
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-майора. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:21
2020-07-23T17:37
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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https://ria.ru/20200720/1574613287.html
samara578
Вот так человек прошел нелегкий путь от академика до генерал-майора всего за несколько лет. А что сделал ты за это время?
702
Ivan Anatolievich
Достойно!
462
235
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155275/21/1552752126_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_e03c99467f3847a018f915bc56bf3303.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество
ГРОЗНЫЙ, 23 июл — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
сообщил, что Владимир Путин
присвоил ему воинское звание генерал-майора.
"Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит", — написал он на своей странице в "ВКонтакте".
Кадыров рассказал, что принял известие, как и полагается по уставу, "по стойке смирно".
"Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте. Для этого у нас есть все — воля, решимость, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не было вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие", — сказано в посте.
Кроме того, главу Чечни перевели из структуры МВД в Росгвардию
.