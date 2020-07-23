Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

"Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит", — написал он на своей странице в "ВКонтакте".

"Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте. Для этого у нас есть все — воля, решимость, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не было вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие", — сказано в посте.