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Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-майора. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T17:37
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
владимир путин
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), владимир путин, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, общество

Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии

16:21 23.07.2020 (обновлено: 17:37 23.07.2020)
130077
© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 23 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Владимир Путин присвоил ему воинское звание генерал-майора.
"Во время телефонного разговора президент сам зачитал указ и поздравил меня с этим событием, пожелал дальнейших успехов. Это высокая оценка, которая очень дорогого стоит", — написал он на своей странице в "ВКонтакте".
Кадыров рассказал, что принял известие, как и полагается по уставу, "по стойке смирно".
"Я всегда говорил и еще раз повторяю, что являюсь верным пехотинцем нашего президента, готов выполнить его приказ самой повышенной сложности на любом континенте. Для этого у нас есть все — воля, решимость, полная готовность, техника и, чтобы ни у кого не было вопросов, законно выданное федеральными структурами оружие", — сказано в посте.
Кроме того, главу Чечни перевели из структуры МВД в Росгвардию.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
20 июля, 18:27
Кадыров ответил на заявление Госдепа о введении санкций против него
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Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Владимир ПутинЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровОбщество
Популярные комментарии
Вот так человек прошел нелегкий путь от академика до генерал-майора всего за несколько лет. А что сделал ты за это время?
23 июля, 16:49
ssamara578
135462321189
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23 июля, 16:52
Ivan Anatolievich
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