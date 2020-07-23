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В ОБСЕ поприветствовали договоренность о прекращении огня в Донбассе
Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама в четверг приветствовал договоренность о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:20
ситуация в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр, эди рама, албания, париж, украина, в мире

В ОБСЕ поприветствовали договоренность о прекращении огня в Донбассе

16:20 23.07.2020
233
© Фото : OSCE/Mikhail EvstafievФлаги с логотипом ОБСЕ в Вене
Флаги с логотипом ОБСЕ в Вене
© Фото : OSCE/Mikhail Evstafiev
ВЕНА, 23 июл - РИА Новости. Действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама в четверг приветствовал договоренность о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе.
Видеоконференция контактной группы по Донбассу прошла в среду. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.
"Это соглашение - важный шаг на пути к полному, продолжительному и всеобъемлющему прекращению огня, а также выполнению одного из главных решений саммита в "нормандском формате" в Париже. Столь ожидаемое действительное прекращение огня также безусловно облегчило бы тяготы гражданского населения в зоне конфликта", - цитирует Раму пресс-служба ОБСЕ.
Он выразил поддержку усилиям в Трехсторонней контактной группе и в "Нормандском формате", заявил о необходимости отталкиваться от продемонстрированной сторонами политической воли и призвал к полному выполнению минских договорённостей и решений нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года.
Рама отметил, что внесение вклада в мирное разрешение кризиса на Украине и вокруг неё остаётся приоритетом председательства Албании в ОБСЕ в 2020 году. "Мы продолжим поддерживать улучшение ситуации с безопасностью и облегчение тягот гражданских, затронутых конфликтом на востоке Украины", - сказал Рама.
Борис Грызлов
22 июля, 21:51
Грызлов прокомментировал согласование мер по прекращению огня в Донбассе
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Ситуация в ДНР и ЛНРЭди РамаАлбанияПарижУкраинаВ мире
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