В ОБСЕ поприветствовали договоренность о прекращении огня в Донбассе

Видеоконференция контактной группы по Донбассу прошла в среду. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.
"Это соглашение - важный шаг на пути к полному, продолжительному и всеобъемлющему прекращению огня, а также выполнению одного из главных решений саммита в "нормандском формате" в Париже. Столь ожидаемое действительное прекращение огня также безусловно облегчило бы тяготы гражданского населения в зоне конфликта", - цитирует Раму пресс-служба ОБСЕ.
Он выразил поддержку усилиям в Трехсторонней контактной группе и в "Нормандском формате", заявил о необходимости отталкиваться от продемонстрированной сторонами политической воли и призвал к полному выполнению минских договорённостей и решений нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года.
Рама отметил, что внесение вклада в мирное разрешение кризиса на Украине и вокруг неё остаётся приоритетом председательства Албании в ОБСЕ в 2020 году. "Мы продолжим поддерживать улучшение ситуации с безопасностью и облегчение тягот гражданских, затронутых конфликтом на востоке Украины", - сказал Рама.