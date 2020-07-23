В ОБСЕ поприветствовали договоренность о прекращении огня в Донбассе

Видеоконференция контактной группы по Донбассу прошла в среду. Стороны договорились о прекращении огня на линии разграничения в Донбассе с 27 июля.

Он выразил поддержку усилиям в Трехсторонней контактной группе и в "Нормандском формате", заявил о необходимости отталкиваться от продемонстрированной сторонами политической воли и призвал к полному выполнению минских договорённостей и решений нормандского саммита в Париже в декабре 2019 года.