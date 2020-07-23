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Собянин оценил ситуацию с ПЦР-тестированием на коронавирус
Ажиотажа вокруг записи на ПЦР-тесты на коронавирус в Москве нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:18
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Собянин оценил ситуацию с ПЦР-тестированием на коронавирус

16:18 23.07.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ажиотажа вокруг записи на ПЦР-тесты на коронавирус в Москве нет, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
С 16 июля этого года любой москвич может пройти бесплатное тестирование на наличие коронавирусной инфекции методом ПЦР. Сделать это можно в 162 взрослых и 45 детских городских поликлиниках, расположенных во всех округах Москвы.
"Воспользовалось около 50 тысяч на сегодняшний день, записалось, около 20 тысяч уже провели тесты. Я бы не сказал, что это ажиотажный какой-то спрос, но тем не менее, записи идут, и москвичи интересуются этой услугой, она, конечно, очень важная", - сказал Собянин в интервью на телеканале "Россия 24".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
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