Ярославская школа выплатит компенсацию ученице, на которую упали ворота

ЯРОСЛАВЛЬ, 23 июл - РИА Новости. Ярославский областной суд обязал школу выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации 10-летней ученице, на которую во время занятий упали футбольные ворота, сообщается на сайте суда.
В апреле 2019 года на территории школы в селе Ширинье Ярославского района на голову десятилетней девочки упали футбольные ворота. "Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Прокуратурой Ярославского района в ходе проверки было установлено, что ворота не были закреплены надлежащим образом", - говорится в сообщении.
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Прокурор Ярославского района обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетней к школе о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Районный суд согласился с тем, что спортивная площадка не соответствовала требованиям безопасности, и постановил выплатить в пользу ребенка 50 тысяч рублей.
"Ширинская основная школа с решением суда первой инстанции не согласилась, подала апелляционную жалобу в Ярославский областной суд. Судебная коллегия по гражданским делам… отклонила доводы апелляционной жалобы, оставила решение суда без изменения. Решение вступило в законную силу", - информирует суд.