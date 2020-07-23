Ярославская школа выплатит компенсацию ученице, на которую упали ворота

В апреле 2019 года на территории школы в селе Ширинье Ярославского района на голову десятилетней девочки упали футбольные ворота. "Девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга. Прокуратурой Ярославского района в ходе проверки было установлено, что ворота не были закреплены надлежащим образом", - говорится в сообщении.

Прокурор Ярославского района обратился в суд с иском в интересах несовершеннолетней к школе о взыскании компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Районный суд согласился с тем, что спортивная площадка не соответствовала требованиям безопасности, и постановил выплатить в пользу ребенка 50 тысяч рублей.