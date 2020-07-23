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Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве стабильно позитивной
Ситуация в Москве стабильная, но по-прежнему нужно соблюдать меры предосторожности, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:14
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Собянин назвал ситуацию с коронавирусом в Москве стабильно позитивной

16:14 23.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник у карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Ситуация в Москве стабильная, но по-прежнему нужно соблюдать меры предосторожности, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Ситуация в Москве позитивно стабильная, но тем не менее надо определенные меры предосторожности соблюдать", - сказал он в интервью в эфире "России 24".

Это, по его словам, в том числе, касается общественного транспорта, торговых центров.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСергей СобянинМосква
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