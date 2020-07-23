СК завел дело из-за вспышки COVID-19 в омском доме престарелых

Издание "Коммерческие вести" в июне опубликовало отсканированное письмо на официальном бланке минздрава Омской области, адресованное председателю оперштаба региона. В письме сообщалось о заражении 19 постояльцев Нежинского геронтологического интерната в Омске. Позднее минздрав региона сообщил, что заболевших пожилых людей госпитализировали из интерната.

"По результатам проверки, проведенной по сообщению из СМИ, возбуждено уголовное дело по факту массового заражения работников и получателей социальных услуг в стационарном учреждении социального обслуживания "Нежинский геронтологический центр" по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, с марта по июль из-за "ненадлежащего и небрежного" исполнения своих обязанностей работниками интерната были нарушены санитарно-эпидемиологические требования, которые привели к заражению коронавирусной инфекцией не менее 47 престарелых постояльцев центра и 19 работников этого учреждения.