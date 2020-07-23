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СК завел дело из-за вспышки COVID-19 в омском доме престарелых
Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после выявленной ранее вспышки коронавируса в доме престарелых в Омске, сообщается на сайте СУСК по... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:10
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, омская область, омск, общество

СК завел дело из-за вспышки COVID-19 в омском доме престарелых

16:10 23.07.2020
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Врач у окна
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ОМСК, 23 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "халатность" после выявленной ранее вспышки коронавируса в доме престарелых в Омске, сообщается на сайте СУСК по Омской области.
Издание "Коммерческие вести" в июне опубликовало отсканированное письмо на официальном бланке минздрава Омской области, адресованное председателю оперштаба региона. В письме сообщалось о заражении 19 постояльцев Нежинского геронтологического интерната в Омске. Позднее минздрав региона сообщил, что заболевших пожилых людей госпитализировали из интерната.
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"По результатам проверки, проведенной по сообщению из СМИ, возбуждено уголовное дело по факту массового заражения работников и получателей социальных услуг в стационарном учреждении социального обслуживания "Нежинский геронтологический центр" по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, с марта по июль из-за "ненадлежащего и небрежного" исполнения своих обязанностей работниками интерната были нарушены санитарно-эпидемиологические требования, которые привели к заражению коронавирусной инфекцией не менее 47 престарелых постояльцев центра и 19 работников этого учреждения.
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