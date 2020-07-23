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ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России
Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*,... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:10
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр бортников
москва
нальчик
безопасность
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Молодцы наши чекисты! Давно пора Россию почистить от этих исламских террористов! Их теперь в наших городах пруд пруди! Они даже уже и не скрываются и ведут работу против нашей страны и против наших властей! Жён своих одевают в ваххабитские "наряды" так, что и не поймёшь - мы на улицах Москвы гуляем или по Саудовской Аравии... С этим Злом шутить нельзя, иначе доиграемся!
34
наших тоже бы не мешало так одеть, а то как... ходят
12
2
москва
нальчик
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Кадры спецоперации ФСБ по задержанию группы исламистов
Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, сообщили в ФСБ.
2020-07-23T16:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр бортников, москва, нальчик, безопасность

ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России

16:08 23.07.2020 (обновлено: 16:10 23.07.2020)
4869
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Силовики в Москве, Новосибирске и Красноярском крае задержали 22 участников ячейки запрещенной террористической организации "Исламское движение Узбекистана"*, сообщили в ФСБ. Также спецслужба опубликовала видео спецоперации.
Боевики призывали к терактам, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии.
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При задержании у них изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, а также фальшивые паспорта.
Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
На опубликованных ФСБ кадрах показаны моменты задержания членов ячейки, а также изъятые у них вещи.

Предотвращенные в России теракты

Накануне ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, его планировали члены запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*.
Сотрудники спецслужб выявили четырех боевиков в Чегемском районе. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление, их ликвидировали. На месте перестрелки силовики нашли автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. На конспиративной квартире злоумышленников в Нальчике было обнаружено готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ и средства связи.
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С начала лета силовики также предотвратили атаки боевиков в Хабаровском крае, Ростовской области, Астрахани, Владикавказе, Симферополе и Чувашии.
Как сообщал ранее директор ФСБ Александр Бортников, за последние десять лет в России пресекли 698 преступлений террористической направленности, из них 159 терактов. Этот результат он назвал "плодами работы" как силовой составляющей федерального оперативного штаба, так и всей системы, выстроенной по линии Национального антитеррористического комитета.
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр БортниковМоскваНальчикБезопасность
Популярные комментарии
Молодцы наши чекисты! Давно пора Россию почистить от этих исламских террористов! Их теперь в наших городах пруд пруди! Они даже уже и не скрываются и ведут работу против нашей страны и против наших властей! Жён своих одевают в ваххабитские "наряды" так, что и не поймёшь - мы на улицах Москвы гуляем или по Саудовской Аравии... С этим Злом шутить нельзя, иначе доиграемся!
23 июля, 16:43
Игорь Соколов
2720104
наших тоже бы не мешало так одеть, а то как... ходят
23 июля, 17:50
alex4410qwert
511023
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