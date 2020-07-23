ФСБ задержала более 20 террористов в трех регионах России

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Боевики призывали к терактам, вели вербовку и переправку рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов в Сирии

При задержании у них изъяли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы, а также фальшивые паспорта.

Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.

На опубликованных ФСБ кадрах показаны моменты задержания членов ячейки, а также изъятые у них вещи.

Предотвращенные в России теракты

Накануне ФСБ предотвратила теракт против силовиков в Кабардино-Балкарии, его планировали члены запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*.

Сотрудники спецслужб выявили четырех боевиков в Чегемском районе. При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление, их ликвидировали. На месте перестрелки силовики нашли автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. На конспиративной квартире злоумышленников в Нальчике было обнаружено готовое к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывчатых веществ и средства связи.

Как сообщал ранее директор ФСБ Александр Бортников , за последние десять лет в России пресекли 698 преступлений террористической направленности, из них 159 терактов. Этот результат он назвал "плодами работы" как силовой составляющей федерального оперативного штаба, так и всей системы, выстроенной по линии Национального антитеррористического комитета.