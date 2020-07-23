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В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 69
Четыре пациента старше 80 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области, общее число летальных случаев в регионе... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:10
2020-07-23T16:10
распространение нового коронавируса
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости.
Четыре пациента старше 80 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией
скончались за сутки в Ивановской области
, общее число летальных случаев в регионе выросло до 69, сообщает облправительство.
По состоянию на 23 июля в Ивановской области зарегистрированы 6172 случая коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 56 диагнозов. Из новых случаев: 35 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, 21 человек заразился после контакта с ранее заболевшими.
За сутки выписаны 40 человек, всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 4510 пациентов с COVID-19.
"Статистика летальности за сутки пополнилась данными по четырем пациентам. Это пациенты 82 лет из Савинского района, а также три пациента из Шуи
- 85 лет, 80 лет и 89 лет. Все пациенты имели серьезные сопутствующие заболевания, причиной смерти во всех четырех случаях стала двухсторонняя пневмония, вызванная COVID-19", - говорится в сообщении.
В случае с 89-летним пациентом болезнь развивалась очень быстро. Как отмечают власти, при жизни COVID-19 не был идентифицирован, диагноз поставили лишь по результатам патологоанатомического исследования.
Таким образом, на сегодняшний день в области умерли 69 пациентов с подтвержденным COVID-19.
В стационарах сейчас находятся 509 человек, в том числе на койках с кислородом - 157 человек. На аппаратах ИВЛ - семь пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.