В Ивановской области число жертв коронавируса достигло 69

ВОРОНЕЖ, 23 июл - РИА Новости. Четыре пациента старше 80 лет с подтвержденной Четыре пациента старше 80 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Ивановской области , общее число летальных случаев в регионе выросло до 69, сообщает облправительство.

По состоянию на 23 июля в Ивановской области зарегистрированы 6172 случая коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 56 диагнозов. Из новых случаев: 35 человек обследованы как поступившие с ОРВИ и пневмониями, 21 человек заразился после контакта с ранее заболевшими.

За сутки выписаны 40 человек, всего к настоящему моменту в Ивановской области выздоровели 4510 пациентов с COVID-19.

"Статистика летальности за сутки пополнилась данными по четырем пациентам. Это пациенты 82 лет из Савинского района, а также три пациента из Шуи - 85 лет, 80 лет и 89 лет. Все пациенты имели серьезные сопутствующие заболевания, причиной смерти во всех четырех случаях стала двухсторонняя пневмония, вызванная COVID-19", - говорится в сообщении.

В случае с 89-летним пациентом болезнь развивалась очень быстро. Как отмечают власти, при жизни COVID-19 не был идентифицирован, диагноз поставили лишь по результатам патологоанатомического исследования.

Таким образом, на сегодняшний день в области умерли 69 пациентов с подтвержденным COVID-19.

В стационарах сейчас находятся 509 человек, в том числе на койках с кислородом - 157 человек. На аппаратах ИВЛ - семь пациентов.