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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200723/1574802300.html
Собянин опроверг сообщения о введении ограничений в Москве
Московские власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T18:12
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей собянин
москва
общество
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https://ria.ru/20200723/1574804951.html
Определенные ограничения должны сохраняться вплоть до проведения всеобщей вакцинации. Главное не в коем случае не разрешать массовые мероприятия и не отменять обязательное ношение масок в помещениях и транспорте.
35
А что вы знаете о поправках? Вы их читали? Что именно не нравится? Или так, на всякий случай ля ля. Давайте обсудим.
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2020
РИА Новости
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353
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1e/1573701990_0:326:3061:2048_1400x0_80_0_0_d169b3baf994e24fc023a2a26e6578e4.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество

Собянин опроверг сообщения о введении ограничений в Москве

16:09 23.07.2020 (обновлено: 18:12 23.07.2020)
27373
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВДНХ, Москва
ВДНХ, Москва
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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ВДНХ, Москва. Архивное фото
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Московские власти не собираются вводить новые ограничения из-за коронавируса, заявил мэр Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
"Сегодня ситуация вполне спокойная и стабильная, а дальше будем уже ждать появления вакцины", сказал он.
Тем не менее, отметил мэр, инфекция пока не исчезла окончательно, и горожанам по-прежнему следует соблюдать определенные меры предосторожности. Кроме того, приезжающим в столицу из-за границы нужно будет предоставлять справку о сдаче ПЦР-теста или пройти его после прибытия в город.
Собянин подчеркнул, что медики готовы приступить к вакцинации населения, как только появится соответствующий препарат.
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"Но, естественно, что это не от нас зависит. Минздрав должен зарегистрировать вакцину, должна пройти государственная регистрация. <...> Без вакцинации будет тяжело переживать последующие периоды, связанные с обострениями сезонных заболеваний", объяснил он.
По словам градоначальника, Москва уже почти полностью вернулась к активной жизни.
С начала прошлой недели в столице возобновилась работа аттракционов, парков культуры и отдыха, организаций досугового типа. Также открылись детские лагеря, сняты ограничения в сфере предпринимательства. Кроме того, власти отменили обязательное ношение масок и перчаток на улице. Следующий этап послаблений намечен на 1 августа.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей СобянинМоскваОбщество
Популярные комментарии
Определенные ограничения должны сохраняться вплоть до проведения всеобщей вакцинации. Главное не в коем случае не разрешать массовые мероприятия и не отменять обязательное ношение масок в помещениях и транспорте.
23 июля, 16:55
pavlino.11
80001017
А что вы знаете о поправках? Вы их читали? Что именно не нравится? Или так, на всякий случай ля ля. Давайте обсудим.
23 июля, 17:34
zv.rom.36
9000010
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