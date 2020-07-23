Почти 190 зарядных станций открыли в Подмосковье

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Московской области появилось 189 электрозарядных станций для автомобилей, цитирует министра энергетики региона Александра Самарина телеканал В Московской области появилось 189 электрозарядных станций для автомобилей, цитирует министра энергетики региона Александра Самарина телеканал "360"

Новые зарядные станции, включая "Умные опоры", установили в 22 округах в рамках проекта "Инфраструктура электротранспорта". Проект воплотили в жизнь министерство энергетики Подмосковья и "Мособлэнерго". В регионе также разместили первые семь станций fastcharge мощностью 50 киловатт.

Согласно проекту, в Подмосковье установят еще как минимум 40 зарядных станций для транспорта нового поколения. В будущем электрозарядная инфраструктура региона включит 254 объекта ЭЗС.

Список перспективных мест для возможной установки ЭЗС сформирован на основании обращений жителей через портал "Добродел" и ЕЦУР.

"Верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом городской культуры", – отметил Самарин.