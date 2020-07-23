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Почти 190 зарядных станций открыли в Подмосковье
В Московской области появилось 189 электрозарядных станций для автомобилей, цитирует министра энергетики региона Александра Самарина телеканал "360". РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:10
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московская область (подмосковье)

Почти 190 зарядных станций открыли в Подмосковье

16:10 23.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковЗарядка электромобилей
Зарядка электромобилей
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. В Московской области появилось 189 электрозарядных станций для автомобилей, цитирует министра энергетики региона Александра Самарина телеканал "360".
Новые зарядные станции, включая "Умные опоры", установили в 22 округах в рамках проекта "Инфраструктура электротранспорта". Проект воплотили в жизнь министерство энергетики Подмосковья и "Мособлэнерго". В регионе также разместили первые семь станций fastcharge мощностью 50 киловатт.
Согласно проекту, в Подмосковье установят еще как минимум 40 зарядных станций для транспорта нового поколения. В будущем электрозарядная инфраструктура региона включит 254 объекта ЭЗС.
Список перспективных мест для возможной установки ЭЗС сформирован на основании обращений жителей через портал "Добродел" и ЕЦУР.
"Верим, что электрозарядная инфраструктура станет привычным, обязательным и легко узнаваемым элементом городской культуры", – отметил Самарин.
Одно из приоритетных направлений развития электрозарядной инфраструктуры Московской области – размещение станций во дворах многоквартирных домов. Их интегрируют в систему наружного освещения "Умные опоры" для подзарядки электромобилей ночью. Кроме того, планируется установка ЭЗС на вылетных магистралях.
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