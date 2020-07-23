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Посол в Британии рассказал о ситуации с делом Скрипалей
Москва не знает, где находятся Сергей и Юлия Скрипали, продолжает направлять запросы британским властям в отношении этого дела, сообщил посол РФ в... РИА Новости, 23.07.2020
2020-07-23T16:09
россия
солсбери
юлия скрипаль
сергей скрипаль
андрей келин
великобритания
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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россия, солсбери, юлия скрипаль, сергей скрипаль, андрей келин, великобритания, в мире

Посол в Британии рассказал о ситуации с делом Скрипалей

16:09 23.07.2020
2238
© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин перед церемонией вручения верительных грамот королеве Великобритании Елизавете Второй
© РИА Новости / Мария Табак
МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Москва не знает, где находятся Сергей и Юлия Скрипали, продолжает направлять запросы британским властям в отношении этого дела, сообщил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Никакой новой информации по делу Скрипалей не поступает. Мы обеспокоены судьбой российских граждан. Мы не знаем, где они находятся, в Великобритании или они уехали в Новую Зеландию. Информация на этот счет противоречивая. Продолжаем направлять запросы в отношении этого дела", - сказал Келин в интервью РБК.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
16 июня, 00:31
Захарова прокомментировала сериал ВВС об отравлении Скрипалей
Ранее британская газета Sunday Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании сообщила, что экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия перебрались в Новую Зеландию после того, как более года прожили на конспиративной квартире секретной службы MI6. Один из источников издания сообщил, что бывший офицер ГРУ и его дочь "получили новые имена и поддержку, чтобы начать новую жизнь".
В английском городе Солсбери 4 марта 2018 года, согласно утверждениям британских властей, были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России.
Дом Сергея Скрипаля
7 июня, 17:03
В Совфеде прокомментировали данные о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
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РоссияСолсбериЮлия СкрипальСергей СкрипальАндрей КелинВеликобританияВ мире
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